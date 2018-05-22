"Мешала играть в футбол": Смолов обвинил Лопыреву в крушении карьеры
Смолов вспомнил, что на момент отношений с Лопыревой "ничего не выиграл в футболе и толком не играл". При этом нападающий признал, что популярность дивы отразилась и на нем, пишет "Газета.ru".
"Это имело место. Это глупо отрицать", – заявил Cмолов. Он подчеркнул, что такое положение вещей его не устраивало. "Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал", – признался спортсмен.
Однако Лопырева – не единственный человек, к которому у Смолова остались претензии. Нападающий рассказал, что был обижен на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, когда играл под его руководством в "Динамо".
"Я сильно обиделся после того, как Черчесов мне сказал уходить из "Динамо". Объективно понимаю, что я точно не хуже ряда игроков. У меня было полное опустошение. В тот момент и состоялся разговор об аренде", – поделился откровениями спортсмен. Он отметил, что перестал обижаться на тренера, после того как начал стабильно забивать в "Краснодаре" и сборной.
Напомним, что Лопырева и Смолов расстались в мае 2015 года. Фотомодель является послом чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону.
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