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Спорт

"Мешала играть в футбол": Смолов обвинил Лопыреву в крушении карьеры

Виктория Лопырева и Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomoho
Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов рассказал об отрицательном влиянии своей бывшей спутницы Виктории Лопыревой на его карьеру. По словам футболиста, телеведущая "добавила ему медийного статуса", однако мешала спортивным достижениям.
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Смолов вспомнил, что на момент отношений с Лопыревой "ничего не выиграл в футболе и толком не играл". При этом нападающий признал, что популярность дивы отразилась и на нем, пишет "Газета.ru".

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"Это имело место. Это глупо отрицать", – заявил Cмолов. Он подчеркнул, что такое положение вещей его не устраивало. "Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал", – признался спортсмен.

Однако Лопырева – не единственный человек, к которому у Смолова остались претензии. Нападающий рассказал, что был обижен на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, когда играл под его руководством в "Динамо".

"Я сильно обиделся после того, как Черчесов мне сказал уходить из "Динамо". Объективно понимаю, что я точно не хуже ряда игроков. У меня было полное опустошение. В тот момент и состоялся разговор об аренде", – поделился откровениями спортсмен. Он отметил, что перестал обижаться на тренера, после того как начал стабильно забивать в "Краснодаре" и сборной.

Напомним, что Лопырева и Смолов расстались в мае 2015 года. Фотомодель является послом чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону.

Автор: Федор Лопырев22 мая 2018, 09:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Новая пассия Смолова побила Лопыреву

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