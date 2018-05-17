Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне

Весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском городе Холон оказался занят российскими спортсменками. Девушки выступали в индивидуальном многоборье.



Лучший результат показала трехкратная чемпионка Европы Арина Аверина, набрав по сумме четырех упражнений 76,700 балла. Второе место заняла ее ровесница Александра Солдатова с 75,750 балла, передает "Газета.ru". Тройку лидеров замкнула Екатерина Селезнева, которая максимально приблизилась к соотечественницам с результатом в 72,050 балла.

Что касается группового многоборья, то российская команда получила 39,300 балла. Лучше всего наши спортсменки проявили себя, выполняя упражнения с пятью обручами. Также они блеснули в дисциплине с тремя мячами и двумя скакалками.

Сборная России, которую представляли Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Мария Кравцова, Анастасия Близнюк и Анастасия Шишмакова, лидировала в групповом многоборье. Второе место заняла команда Украины, третье – представительницы Израиля.





Ранее Арина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и булавами на Кубке мира по художественной гимнастике в испанском городе Гвадалахара. Кроме того, на счету спортсменки – третье место в упражнениях с лентой.