Умерший после боя боксер спас семь жизней

Британский боксер Скотт Вестгарт, скончавшийся в феврале этого года после победы на ринге от кровоизлияния в мозг, заранее решил быть донором. Недавно его мать Ребекка узнала, что Скотт подписал согласие на то, чтобы после смерти отдать свои внутренние органы другим.

Женщина призналась, что очень гордится сыном. Благодаря пожертвованным им органам врачи сумели спасти семь человеческих жизней.

Британка рассказывает, что сидела у кровати сына и, положив руку ему на грудь, думала о том, кому достанется его сердце. По словам Ребекки, вместе со Скоттом для нее умерли все радости жизни, но все же она нашла утешение в том, что напоследок сын помог людям.

Несмотря на ужасную утрату, Ребекка ничего не имеет против бокса. Даже в своем последнем интервью Скотт рассказывал о любви к этому виду спорта. "Я делаю это для удовольствия, а не для того, чтобы стать профессионалом мирового класса. Я боксирую исключительно для развлечения и рад, что мы можем устроить шоу и развлечь всех", – цитирует Вестгарта Life.ru.

Just heard it’s Scott Westgarth who won his fight but I thought he looked odd in the interview, you can see in the pic he got pain in his head. Really hope he’s going to be okay ����#StayStrongScott #Boxing #BiggestFightOfHisLife pic.twitter.com/YA8lWWbR0z — Dom Taylor (@DomPiero9) 24 февраля 2018 г.

Напомним, что боксер скончался после боя с Деком Спалманом, проходившего в Донкастере. Мужчине был 31 год. В одном из раундов соперник отправил Вестгарта в нокдаун, но спортсмен поднялся, смог довести поединок до конца и даже одержать победу. После боя спортсмен успел дать интервью, но ему стало плохо. Скотта отвезли в больницу, где он скончался.