Умерший после боя боксер спас семь жизней

Женщина призналась, что очень гордится сыном. Благодаря пожертвованным им органам врачи сумели спасти семь человеческих жизней.

Британка рассказывает, что сидела у кровати сына и, положив руку ему на грудь, думала о том, кому достанется его сердце. По словам Ребекки, вместе со Скоттом для нее умерли все радости жизни, но все же она нашла утешение в том, что напоследок сын помог людям.

Несмотря на ужасную утрату, Ребекка ничего не имеет против бокса. Даже в своем последнем интервью Скотт рассказывал о любви к этому виду спорта. "Я делаю это для удовольствия, а не для того, чтобы стать профессионалом мирового класса. Я боксирую исключительно для развлечения и рад, что мы можем устроить шоу и развлечь всех", – цитирует Вестгарта Life.ru.

Just heard it’s Scott Westgarth who won his fight but I thought he looked odd in the interview, you can see in the pic he got pain in his head. Really hope he’s going to be okay #StayStrongScott #Boxing #BiggestFightOfHisLife pic.twitter.com/YA8lWWbR0z