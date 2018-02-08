CAS поставил крест на двух лучших конькобежцах России

Спортивный арбитражный суд отказался рассматривать апелляции шестерых российских спортсменов. В их числе – конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков.

Спортивный арбитраж не обладает достаточной юрисдикцией, чтобы решать вопрос о допуске к Играм атлетов с "допинговой историей". Так решила выездная панель CAS.

Таким образом, шестеро россиян точно не выступят на Олимпиаде в Пхенчхане. Речь идет о конькобежцах Павле Кулижникове и Денисе Юскове, биатлонистах Александре Логинове и Ирине Старых, Татьяне Бородулиной (шорт-трек) и Дмитрии Васильеве (прыжки с трамплина).

Кулижников признался, что ожидал такого решения арбитража и не собирался в Пхенчхан. "Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет. Ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался. Устроили закрытую вечеринку – вот пускай в ней сами и участвуют", – заявил атлет.

Павел подчеркнул: он не осуждает тех, кто решил участвовать в соревнованиях и будет болеть за каждого олимпийца из России. Свое отстранение от Игр спортсмен воспринял спокойно.

"Когда первый раз отказали, я понял, что они там окончательно слетели с катушек. Абсурд. А потом уже было понятно, что переживать из-за этого – просто потеря нервов и времени. Тренируюсь для следующего сезона и мотивирую себя этим. Значит судьба такая – пропустить эту Олимпиаду", – цитирует Кулижникова RT.

Павел Кулижников и Денис Юсков – действующие чемпионы мира. На конькобежцев возлагали большие надежды, они считались фаворитами Игр в Пхенчхане.

Что касается остальных 47 российских спортсменов, подавших апелляции на решение МОК об отстранении их от Олимпиады-2018, решение по ним CAS объявит в 05:00 мск. В ОКР рассчитывают, что вердикт будет в пользу россиян. В таком случае спортсмены автоматически получат допуск к участию в Играх, передает "Спорт-экспресс".

Напомним, что позицию МОК опротестовали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, ранее оправданные CAS. Церемония открытия Игр в Пхенчхане начнется в 14:00 мск 9 февраля.