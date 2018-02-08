МОК подло наживается на запрете российского флага

Российские спортсмены, приехавшие на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан, могут носить во время Игр шапки цветов российского флага. Продаются они в официальном магазине с лицензионной продукцией соревнований. И это притом что в Международном олимпийском комитете (МОК) строго запретили любую официальную российскую символику на соревнованиях.



Полоски на шапке располагаются как на национальном флаге России. При этом стоимость головного убора далеко не самая низкая – 18 тысяч вон (порядка тысячи рублей).

Как сообщает издание "Р-Спорт" со ссылкой на источник, МОК не стал запрещать нашим спортсменам носить эти шапки. Атлеты могут надевать их даже находясь на олимпийских объектах.

Получается, что МОК противоречит сам себе, ведь в прошлом декабре, когда Россию отстранили от Олимпиады и дали возможность нашим спортсменам поехать на Игры в нейтральном статусе, использование любой российской официальной символики на соревнованиях оказалось под строгим запретом. Касалось это правило прежде всего экипировки атлетов: на их одежде не должно быть никаких указаний на национальную принадлежность, в том числе символики, цветов государственного флага.

Перед каждым стартом нейтральные олимпийцы проходят специальную комнату, где их форму проверяют на предмет нарушений. В случае чего могут заклеить неугодный логотип черным скотчем. По опыту мирового первенства по легкой атлетике, прошедшего летом прошлого года, где отечественные спортсмены участвовали в нейтральном статусе, на Олимпиаде-2018 будут запрещены даже татуировки с российской символикой и покрытие на ногтях соответствующего цветового сочетания.





Более того, нашим атлетам запретили даже упоминать о своей принадлежности к России, в том числе и в соцсетях. Триколор МОК разрешил им вывешивать исключительно в спальнях, и то с разрешения спортивных функционеров. Для контроля над соблюдением этих правил была создана специальная группа наблюдателей.

А теперь, оказывается, россияне вполне могут носить официальную символику. Объяснений сему феномену два: или в МОК уже сами запутались в многочисленных запретах, или перед нами банальный коммерческий интерес и расчет на прибыль. Ведь запрещать нашими олимпийцам носить одежду в цветах триколора – это одно, а когда на этом запрете можно делать деньги – уже другое. Россияне наверняка захотят подчеркнуть национальную принадлежность, а "добрые самаритяне" из МОК тут как тут, готовьте только ваши денежки.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

