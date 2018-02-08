В сборной Канады рассказали о конфликте с россиянами

Представитель сборной Канады Эрик Майлс подтвердил, что в Пхенчхане между канадскими спортсменами и россиянами произошел конфликт. "Утром делегации обсудили это. Это не стало большой проблемой", – цитирует его "Спорт-экспресс".

"Между делегациями все хорошо. Мы движемся навстречу Олимпиаде. Мы действительно отправили сообщение всем членам нашей делегации, чтобы они сосредоточились на соревнованиях", – подчеркнул Майлс и добавил, что полной информацией о произошедшем не располагает.

Ранее о конфликте между российским тренером и одним из представителей сборной Канады рассказал вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады. Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения", – подчеркнул он.