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Спорт

"Мы и гвозди переварить можем": россиянка наплевала на вирус в Пхенчхане

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россияне ко всему привычные – могут и гвозди переварить. Норовируса, эпидемия которого свирепствует в Пхенчхане, атлеты из России не боятся, настрой у всех боевой.

Продолжение: В сборной Канады рассказали о конфликте с россиянами
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Российские спортсмены принимают все меры предосторожности, чтобы избежать заражения кишечным гриппом. Летающая лыжница Ирина Аввакумова считает, что вирус им не страшен.

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"Условия хорошие. Места хватает – самое главное. Говорят, здесь вирус ходит, поэтому с едой мы аккуратны и стараемся не экспериментировать, поменьше экзотики. Воду – только в бутылках", - рассказала прыгунья с трамплина.

По словам Аввакумовой, медики объяснили атлетам, чего категорически нельзя делать. "Мы следим за этим. Мы из России – мы и гвозди можем переварить, поэтому не самое страшное. Главное, чтобы на старте ничего не случилось", – отметила спортсменка. И добавила, что настроение у всех боевое. Старт соревнований по прыжкам с трамплина назначен на 12 февраля.

К утру 8 февраля среди атлетов в Пхенчхане зафиксировано 86 случаев заражения норовирусом. Однако о "диверсии врагов олимпийского движения" речь не идет, убежден завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

По словам эксперта, норовирус известен уже полвека, в России его называют кишечным гриппом. Заболевание опасно для детей, пожилых и людей с иммунодефицитом. Сопровождается поносом и рвотой приблизительно в течение суток. Спортсмены и гости Олимпиады рискуют испытать эти неприятные симптомы – но, конечно, никто не умрет.

В то же время не существует ни профилактики, ни вакцины, спасающей от норовируса. Профессор подчеркнул: у него настолько высокая концентрация в рвотных и каловых массах, что из уборной он может в виде аэрозоля распространиться по вентиляции. В такой ситуации можно посоветовать только строгое соблюдение правил гигиены: часто мыть руки, пить только кипяченую или бутилированную воду, не экспериментировать с едой, приводит слова специалиста "Спорт-экспресс".

Автор: Андрей Евлампиев8 февраля 2018, 11:39
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