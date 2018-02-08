Канадцы извинились за отношение к россиянам на Олимпиаде

После того как на Западе развернулась информационная кампания против наших спортсменов, многие стали опасаться, что атлеты из других стран активно включатся в поливание грязью коллег. Пока россияне столкнулись лишь с одним случаем дискриминации, и им уже принесли извинения.

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Руководитель российской делегации на Играх в Пхенчхане, вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об отношении иностранных команд к нашим атлетам. По его словам, опасения, что к российским спортсменам и тренерскому составу будут относиться с негативом, не подтвердились.

"За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады. Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения", – цитирует Позднякова "Спорт-экспресс". Более того – иностранные атлеты предложили россиянам поменяться формой после завершения Игр.

"Много времени согласовывали с МОК экипировку. Форма красивая и удобная", – подчеркнул вице-президент Олимпийского комитета России. Также Поздняков рассказал, что наша страна отказалась от составления медального плана, чтобы избежать провокаций.

Поздняков: Российских спортсменов берут на допинг-контроль чаще, чем других. Просим МОК сделать окно с 23 до 6 чтобы не беспокоили — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 февраля 2018 г.

"Ранее мы разрабатывали медальный план, но нечестные люди использовали наш медальный план против нас, когда говорили о списке "Дюшес". Сейчас медального плана нет, и конкретной задачи поэтому нет", – пояснил он.

Иностранные журналисты поинтересовались у Станислава Позднякова, кто лучший фехтовальщик – он или президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. "Посчитайте медали", – посоветовал пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Отметим, что Поздняков является четырехкратным чемпионом Игр: три раза он получал награду за командную саблю, один – за индивидуальную. У Баха – всего одна золотая медаль за командную рапиру.