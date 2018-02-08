В Южной Корее продолжили издевательства над спортсменами из России

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит окончательное решение по апелляциям российских спортсменов, не допущенных к Олимпиаде-2018, в течение суток. Участвовавшие в заседании россияне сообщили, что все прошло в позитивном ключе.

CAS рассмотрел обращения 47 россиян, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашения на зимние Игры в Пхенчхане. Окончательное решение будет объявлено в течение 24 часов – до 14:30 9 февраля (08:30 мск).

Общение генерального секретаря арбитража Мэтью Риба с журналистами было коротким. Он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает коллег, которые полностью оправдали 28 россиян, сняв с них дисквалификацию. Однако не представляет, как убедить МОК выполнить решение арбитража.

"Между нами и МОК нет кризиса в отношениях. Но мы не можем применять силу или полицию, чтобы заставить Международный олимпийский комитет допустить спортсменов из России к участию в Играх", – заявил Риб.

Получается, решение КАС будет не позднее обеда пятницы, 9 февраля — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 8 февраля 2018 г.

Российские атлеты удовлетворены тем, как прошло заседание. "Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения", – приводит слова участницы слушаний, скелетонистки Елены Никитиной "Спорт-экспресс". А главный тренер российской команды по санному спорту Альберт Демченко отметил, что арбитры заслушали аргументы присутствовавших спортсменов: "Мы приехали, чтобы защитить свое честное имя. Мы были полностью услышаны панелью CAS".

В случае положительного решения CAS российские спортсмены смогут принять участие в зимних Играх 2018 года. Апелляции в арбитраж подали 32 атлета, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 спортсменов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиады.

Как писали Dni.Ru, в числе заявителей – Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все – шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все – биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все – конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба – лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба – фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все – бобслей), а также хоккеисты Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов и Сергей Плотников.

