Олимпиада для России стартовала со звонкой пощечины от США

Матч кругового турнира Олимпиады-2018 в дабл-миксте завершился поражением российской команды. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили сборной США – 3:9. Россияне пообещали восстановиться к следующей игре.

Россиянам противостояли американцы Бекка и Мэтт Хэмилтон. Игра завершилась после седьмого энда. Россияне смогли взять только два из них – второй (2:0) и шестой (1:0).

Анастасия Брызгалова после игры признала, что они допустили большое количество ошибок, а американцы оказались сильными соперниками. "Мы встречались с ними только один раз на чемпионате мира, - заявила спортсменка. – Допустили много ошибок, поэтому проиграли много эндов. Постараемся сделать работу над ошибками и в следующей игре их не допускать".

Тренер сборной России по керлингу Василий Гудин прокомментировал поражение своей команды. По его словам, игра соперника позволяла исправить ситуацию, однако его подопечные чересчур нервничали.

"Александр очень плохо сыграл. Нервы. Ни с чем больше не могу связать его выступление. Очень низкий процент выполнения бросков. Реально было переломить ситуацию, у меня это ощущение было на протяжении всей игры. Соперник позволял, нужно было хорошо сделать первый бросок. Но наши ошибки были настолько грубы, что шансов нам не оставили", – цитирует Гудина "Р-Спорт".

Тренер также сообщил, что команда не пойдет на церемонию открытия Олимпиады. Спортсмены не хотят пропускать тренировки, которых и без того мало. Вдобавок на них выделено всего по 15 минут. Говоря об особом положении россиян на Играх в Пхенчхане, Гудин отметил, что их иногда фотографируют какие-то люди без нашивок прессы.

"У спортсменов нет настроя говорить с журналистами. Они немного попереживают и придут в себя. Нужно сделать выводы из поражения и пройти допинг-контроль", – сказал Гудин.

В следующем матче Крушельницкий и Брызгалова встретятся с командой Норвегии. Тренер и его подопечные рассчитывают полностью восстановиться к этому времени. У них есть специальные методики, которые, правда, еще не были испытаны на Олимпиаде.