Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
Биатлонист рассказал, что отморозил себе пальцы во время стрельбы: из-за тяжелых погодных условий спортсмены проводят на огневом рубеже больше времени. "Там очень сильный ветер! Там поправка уже не спасет, проще на вынос работать", – приводит слова Елисеева "Р-Спорт". Также биатлонист рассказал, что спортсмены испытывают множество бытовых неудобств.
"Все бытовые приборы в квартирах, где мы живем, закрыты. Но это всего на пару недель, но все равно выглядит странно. Не хватает нормального шкафа, а также холодно", – пожаловался Матвей Елисеев. Кроме того, по словам спортсмена, в Пхенчхане очень быстро темнеет, и ему приходится тренироваться в темноте. Однако он признается, что так даже комфортнее. "Там все освещается. Наоборот, стабильное освещение, ничего не меняется, что для стрельбы чуть проще", – отметил атлет.
Несмотря на все бытовые неурядицы и полученную травму, спортсмен в хорошем настроении – ему нравится трасса, на которой 11 февраля он будет соревноваться с биатлонистами из других стран. "А трасса сама интересная, что хорошо – жесткая. На подъемах она немного в муку превращалась в понедельник (на тренировке), на подъемах лыжи вообще не едут ни у кого. Но, повторюсь, хорошо, что она жесткая", - рассказал он.
Матвей Елисеев дебютировал в составе сборной России в феврале 2015 года на этапе Кубка мира в Чехии: приняв участие в спринтерской гонке, Матвей занял 17-е место. На следующий год взял золото в смешанной эстафете в Тюмени. В декабре 2016 и январе 2017 годов занимал вторые места на Кубке мира по биатлону.
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