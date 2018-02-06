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Спорт

Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор

Томас Бах. Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd von Jutrczenka
Глава Международного олимпийского комитета своими заявлениями дискредитирует российских спортсменов. Такую оценку высказываниям Томаса Баха дал спортивный юрист Евгений Морозов.

Продолжение: Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
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Как утверждает адвокат, заявление главы МОК о том, что быть пригашенными на Олимпиаду – это привилегия для российских спортсменов, чистой воды дискриминация. На сегодня 32 атлета из России подали апелляции в федеральный суд Швейцарии и в спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение МОК не присылать приглашение оправданным спортсменам.

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Известно, что эти апелляции будут рассмотрены в Пхенчхане на специальной выездной сессии спортивного арбитража. Евгений Морозов уверен, что шансы российских атлетов принять участие в Олимпиаде довольно велики. Очевидно, что победа в суде станет доказательством грубейших ошибок, которые допускает глава Международного олимпийского комитета.

"Иск говорит о том, что санкциям МОК подверглись спортсмены, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах и даже в докладе Макларена не отражены". Поэтому их недопущение противоречит заявлениям самого МОК о том, что чистые спортсмены не должны быть отстранены от Олимпиады", – сказал эксперт изданию Pravda.ru.

Как писали Dni.Ru, практически вся сборная России решила не участвовать в параде команд, из-за того что спортсменам придется идти не под флагом своей страны, а под олимпийским знаменем. Во время парада команд на церемонии открытия Игр-2018 в составе делегации Олимпийских атлетов из России не будет представителей многих видов спорта. Флаг МОК понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. В начале декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

Помимо этого, спортивные чиновники придумали унизительные правила для российских спортсменов. В частности, им запрещено упоминать о своей принадлежности к России в сообщениях в социальных сетях. Российский флаг МОК разрешил вывешивать нашим атлетам исключительно в спальнях, и то с разрешения спортивных функционеров.

Автор: Александр Комаров6 февраля 2018, 17:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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