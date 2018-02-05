Слуцкая – олимпийцам: Закройте глаза и заткните уши

В городе-курорте Доброграде, что близ Коврова Владимирской области, завершился фестиваль фигурного катания Евгения Плющенко. На льду замерзшего лесного озера мастерство продемонстрировали Аделина Сотникова, Юко Кавагути, Ирина Слуцкая. Она к тому же была еще и ведущей праздника, и за качество льда отвечала. После представления с призером Игр 2002 и 2006 года встретился корреспондент Dni.Ru.



Ирина, с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. Собираетесь ли ехать на них в каком-либо качестве?

Нет. Дело в том, что я – депутат Московской областной думы (Ирина – Зместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики – Прим. ред.), у меня много работы здесь. К тому же я разбираюсь хорошо только в фигурном катании, но уже много лет за ним не слежу.

В этом году российские фигуристы не примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр – у спортсменов в этот день уже будут командные соревнования. Всего же рамках программы Игр в фигурном катании будут разыграны пять комплектов медалей. Как оцениваете наши шансы?

Достаточно высоко. С 1996 года в фигурном катании мы не сдаем позиций. Особенно они сильны у женщин. И поэтому те же Чемпионаты Европы всегда приносят нам две-три медали.

Россию душат со всех сторон – многие сильные спортсмены не получили допуск или приглашение на Игры, запрещено использовать национальную символику, исполнять гимн, даже нейтральный олимпийский флаг понесет специально назначенный МОК волонтер, а не член нашей команды. Как спортсменам в связи со всем этим не утратить боевой настрой?

Я хочу пожелать им мужества, сил, терпения. И советую просто отключиться, не думать о ведущихся за кулисами политических играх – закройте глаза и заткните уши, не смотрите новости, не заходите в социальные сети. Просто делайте, что должно, не обращая внимания на суету вокруг. Увы, Олимпиада стала частью политической борьбы, и наши спортсмены просто попали под раздачу.