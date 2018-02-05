Россияне отказались участвовать в открытии Олимпиады

Участие российской сборной в Олимпиаде все больше напоминает фарс. Сначала команду обезглавили, запретив лучшим спортсменам ехать в Пхенчхан, затем МОК придумал унизительные правила поведения для тех, кто все-таки допущен до Игр. За четыре дня до открытия соревнований выяснилось: большая часть сборной решила не участвовать в параде команд, из-за того что спортсменам придется идти не под флагом своей страны, а под олимпийским знаменем.

Во время парада команд на церемонии открытия Игр-2018 в составе делегации Олимпийских атлетов из России не будет представителей многих видов спорта. Известно, что наша сборная выйдет на стадион под олимпийским флагом между Австрией и Узбекистаном. Причем понесет флаг МОК волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

"Спорт-экспресс" утверждает, что на торжественную церемонию открытия Олимпиады не выйдут сборные России по хоккею, биатлону, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку, санному спорту и керлингу.

Многие спортсмены опасаются, что на стадионе их освищут антидопинговые активисты и с трибун будут сыпаться оскорбления. К слову сказать, и раньше сборная России целиком не появлялась на парадах олимпийских команд.

Дело в том, что любая такая церемония означает для ее участников минимум три часа ожидания в подтрибунном помещении ради считаных минут прохождения по стадиону.

This years #OlympicTruce Mural has been installed in the Olympic Villages to show that walls don’t have to divide us but can be symbols of peace and unity. The mural is designed to highlight the unifying power of the Olympics!#2018평창 #평화올림픽 #휴전벽 pic.twitter.com/jbrIYgFu8U — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 5 февраля 2018 г.

Спортсмены, которые выступают в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные – выборочно. Для массовки обычно приглашают тренеров, врачей и других членов делегации.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

Помимо этого, спортивные чиновники придумали унизительные правила для российских спортсменов. В частности, им запрещено упоминать о своей принадлежности к России, в том числе и во время общения в соцсетях. Национальный флаг МОК разрешил вывешивать нашим атлетам исключительно в спальнях, и то с разрешения спортивных функционеров. Для контроля над соблюдением этих правил создана специальная группа наблюдателей.

