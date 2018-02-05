МОК унизил россиян из страха перед "хозяином"

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился своим видением ситуации касательно отстранения наших спортсменов от Олимпиады. Вице-спикер Госдумы предложил свою версию истинных мотивов МОК.

"Это уже попахивает хорошим русским словом – "беспредел". Лишний раз убеждаемся в политизированности принятого МОК решения. Видимо, страх перед "хозяином", который кукловодит этой организацией, выше, чем решение CAS. По всем правилам решение CAS должно быть принято и исполнено. Но мы видим, что МОК боится его исполнять. Видимо, МОК очень сильно политически и материально зависит от тех сил на Западе, которые проталкивают антироссийские решения", - приводит "Чемпионат.com" слова Лебедева.

Парламентарий признался, что почти не сомневается: спортивные чиновники не допустят наших атлетов, однако уверен, что России надо продолжать борьбу. Лебедев считает, что решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне – это первый положительный сдвиг, за которым могут последовать и другие.

Такую реакцию Лебедева вызвало решение МОК не приглашать на Олимпийские игры оправданных арбитражным судом Лозанны россиян. Представители комитета заявили, что у комиссии Освальда есть "дополнительные доказательства", которые она почему-то не смогла рассмотреть.

Как сказано в пресс-релизе на сайте МОК, "решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные спортсменов могут считаться "чистыми". На этом основании комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон отказала 13 атлетам и двум тренерам из России в приглашении на Олимпиаду-2018.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014. Их сочинские результаты и право участвовать в Олимпиаде были восстановлены. Глава МОК Томас Бах отреагировал на такой вердикт резкой критикой, заявив, что спортивному арбитражу необходима реформа.