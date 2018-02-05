Чиновники ради любовниц не пустили спортсменов на Олимпиаду

Заявления мастера спорта по самбо Олега Тактарова, который в недавнем интервью рассказал о причинах неудовлетворительного выступления российской сборной на зимней Олимпиаде в Ванкувере, вызвали нешуточный скандал. По его словам, отечественные чиновники летели на Игры вместе с любовницами в одном лайнере с атлетами.



Слабые результаты нашей сборной в Ванкувере Тактаров объяснил неудовлетворительной организацией. Мастер спорта по самбо отметил, что атлетов привезли всего лишь за два дня до начала соревнований, поэтому у них практически не было времени для адаптации.

"Денег выделили только на определенное число рейсов, и спортсмены полетели вместе с чиновниками. Полные самолеты летели с чиновниками и их женами, любовницами… Атлеты просто вешались от них пьяных", – сказал Тактаров в интервью Sports.ru.

Многие спортсмены признались, что он затронул важную тему. Издание Ura.ru опросило атлетов, и те подтвердили, что такое явление действительно существует. Более того, отметил чемпион Игр-80 Александр Аксинин, бывавший на трех Олимпиадах в качестве почетного гостя, многие не могли попасть на соревнования. "Их просто "отстегивали". Говорили, например, что виза не готова, с документами какая-то проблема, а чиновники между тем спокойно ехали", – заявил Аксинин.

Председатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин подчеркнул: тренеры негативно относятся к тому, что члены команды смешиваются с делегацией. "Члены делегации всегда ведут себя более расслабленно, чем спортсмены. Я вам больше скажу – далеко не каждого сотрудника клуба берут в самолет с командой. Чтобы не мешали, не отвлекали", – отметил он.

Ванкувер принимал зимнюю Олимпиаду в 2010 году. Россию на соревнованиях представляли 176 атлетов в семи видах спорта.





Наша сборная заняла 11-е место в общекомандном зачете с 15 наградами – это худший результат за всю историю участия в зимних Играх. Всего российские олимпийцы выиграли три золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Впервые в истории остались без наград наши фигуристы. На четырех предыдущих зимних Олимпиадах с 1994 по 2006 год россияне завоевывали не менее двух золотых медалей в этом виде спорта. В Ванкувере наши фигуристы довольствовались одним серебром и одной бронзой.

