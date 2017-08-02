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Спорт

Шесть легкоатлетов из России попались на допинге

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Шестеро спортсменов были дисквалифицированы на сроки от года до четырех Всероссийской федерацией легкой атлетики за нарушения антидопинговых правил, передает "Интерфакс". Отстранение коснулось Ивана Худякова, Зилю Гарипову, Екатерину Досейкину, Любовь Харламову, Викторию Гурову и Юлию Смирнову. У всех, кроме Харламовой, в пробах были обнаружены следы запрещенных веществ. Харламову же – за "попытку применения запрещенной субстанции или запрещенного метода".

2 августа 2017, 14:43

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