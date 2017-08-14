Мустафина впервые показала дочь

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина впервые показала лицо своей маленькой дочки. Подписчики гимнастки решили, что малышка – вылитая копия своего отца, бобслеиста Алексея Зайцева.

Фолловеры пришли в восторг от снимка Алии с трехмесячной Алисой на руках. "Большой ребенок и депутат. Не меньше", – гордо подписала фото молодая мама.

Подписчики гимнастки пришли к общему мнению, что малышка похожа на своего папу, а черт Алии у нее совсем нет. "Папа через копирку!", "Ой, как же на папу похожа", "Папаня вылитый", "На папу очень похожа, здоровья и счастья,маленькой крошке", – написали комментаторы.

Напомним, Мустафина родила дочку в июне текущего года. С тех пор спортсменка скрывала лицо ребенка от пользователей соцсетей. Гимнастка публиковала снимки малышки с затылка или и вовсе выкладывала лишь фото коляски и игрушек девочки. Однако теперь Алиса подросла и, вероятно, ее мама стала не так суеверна.

Большой ребёнок и депутат) не меньше�� #мойкукушонок хорошего всем дня�� Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Авг 14 2017 в 12:35 PDT

Напомним, Алия Мустафина родила ребенка от своего мужа, бобслеиста сборной России Алексея Зайцева. Спортсмены поженились в начале ноября 2016 года. Теперь они живут в Москве, где у олимпийской чемпионки собственная квартира.

Во время беременности гимнастка признавалась, что уже очень скучает по спорту и хочет "на бревно", имея ввиду спортивный снаряд. Вполне возможно, что совсем скоро молодая мама вернется к активным тренировкам.