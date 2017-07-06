Сбежавший из России Каспаров сделал удивительное заявление

Знаменитый российский шахматист Гарри Каспаров решил возобновить карьеру. Гроссмейстер примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Соревнования пройдут 2-12 августа, призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Гарри Каспаров примет участие в турнире по рапиду и блицу, намеченном на 14-19 августа. Ему будут противостоять девять шахматистов, в том числе соотечественники Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

"Я волнуюсь перед официальным возвращением в игру и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя 12 лет после завершения карьеры", - цитирует 54-летнего гроссмейстера сайт Grandchesstour. "Возвращение к доске в Сент-Луисе – поистине честь. Я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте", – добавил он.

Гарри Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам. Удерживал титул сильнейшего гроссмейстера в мире в 1985-1993 годах. В 2005-м объявил о завершении карьеры. Россию покинул из-за страха угодить в тюрьму.

Grand Chess Tour – представительное коммерческое соревнование. В 2017 году состоит из пяти этапов: первый прошел в июне в Париже, второй – в июле в Левене. На август намечены два этапа в Сент-Луисе, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.