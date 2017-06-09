Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Спорт

Россия сыграла вничью с Чили

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В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций – 2017 сборная России сыграла вничью с командой Чили. Встреча, прошедшая на московском стадионе ВЭБ-арена, завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отличились Виктор Васин и Маурисио Исла, передает "Газета.ру".

9 июня 2017, 21:07

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