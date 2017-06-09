Россия сыграла вничью с Чили

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций – 2017 сборная России сыграла вничью с командой Чили. Встреча, прошедшая на московском стадионе ВЭБ-арена, завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отличились Виктор Васин и Маурисио Исла, передает "Газета.ру".
Г⚽Л! ЧИЛИ @LaRoja— РФПЛ⚽️�� (@rfpl) 9 июня 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЧили 0:1 56' Маурисио Исла pic.twitter.com/3ZiutOc3TC
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