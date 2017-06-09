Россия сыграла вничью с Чили

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций – 2017 сборная России сыграла вничью с командой Чили. Встреча, прошедшая на московском стадионе ВЭБ-арена, завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отличились Виктор Васин и Маурисио Исла, передает "Газета.ру".