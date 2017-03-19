Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии

Забавный инцидент произошел на девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене. Во время женского масс-старта на 12,5 километра на трассу выбежала белка, о которую споткнулась французская спортсменка Жюстин Бреза.

Звание белки-диверсантки обитательница норвежского леса получила за свою прицельность. На видео с места событий можно заметить, что грызун сперва пробегает перед лыжницей, затем буквально прыгает ей под ноги, а после убегает на другую сторону трассы. При этом столкновений с другими спортсменами белка избежала. Жюстин Бреза, хоть и споткнулась. но равновесие удержала и продолжила гонку.

Пострадавшая от действий лесной диверсантки Жюстин Бреза в итоге заняла 12 место, передает "Чемпионат". Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Россию на этом этапе представляла одна лыжница – Татьяна Акимова. Она финишировала 29-й.