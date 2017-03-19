Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии
Звание белки-диверсантки обитательница норвежского леса получила за свою прицельность. На видео с места событий можно заметить, что грызун сперва пробегает перед лыжницей, затем буквально прыгает ей под ноги, а после убегает на другую сторону трассы. При этом столкновений с другими спортсменами белка избежала. Жюстин Бреза, хоть и споткнулась. но равновесие удержала и продолжила гонку.
L'attaque du petit écureuil maintenant ! �� #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/PKz8GwROrw— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 19 марта 2017 г.
Пострадавшая от действий лесной диверсантки Жюстин Бреза в итоге заняла 12 место, передает "Чемпионат". Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Россию на этом этапе представляла одна лыжница – Татьяна Акимова. Она финишировала 29-й.
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