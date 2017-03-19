Хоккеист забросил шайбу болельщику в лицо
Пролетевшая в небольшое отверстие шайба попала точно в лицо одного из болельщиков. Комментаторы с юмором отнеслись к произошедшему. Они сочли, что мужчина мог принять достаточно алкоголя на День святого Патрика, что, по их мнению, помогло бы ему лучше справиться с болью. Сам пострадавший остался сидеть на трибуне, прижимая к кровоточащему носу спортивную форму и салфетку.
Отметим, столь поразительная точность не помогла команде Франсуа Бошмена. "Детройт", с которым встречались "Колорадо", разгромил своих соперников со счетом 5:1.
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