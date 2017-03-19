Хоккеист забросил шайбу болельщику в лицо

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Франсуа Бошмен запустил шайбу в лицо болельщику. По замыслу спортсмена, спортивный снаряд должен был отскочить от ограждающей зрителей стены, однако он случайно попал именно в то место, где расположено отверстие для камеры.

Пролетевшая в небольшое отверстие шайба попала точно в лицо одного из болельщиков. Комментаторы с юмором отнеслись к произошедшему. Они сочли, что мужчина мог принять достаточно алкоголя на День святого Патрика, что, по их мнению, помогло бы ему лучше справиться с болью. Сам пострадавший остался сидеть на трибуне, прижимая к кровоточащему носу спортивную форму и салфетку.

Отметим, столь поразительная точность не помогла команде Франсуа Бошмена. "Детройт", с которым встречались "Колорадо", разгромил своих соперников со счетом 5:1.