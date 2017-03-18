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Спорт

Ушел из жизни известный комментатор Сергей Гимаев

Сергей Гимаев. Фото: кадр youtube.com
прочитано 3427 раз

Скончался известный в прошлом игрок ЦСКА, ведущий хоккейный эксперт России Сергей Гимаев. Трагедия произошла в Туле, где Гимаев принимал участие в матче ветеранов. Как сообщает "Матч ТВ", во время игры он почувствовал себя плохо. Медикам не удалось его спасти. 

Гимаев в последние годы считался ведущим хоккейным экспертом России, комментировал игры на "Матч ТВ" и "КХЛ ТВ". В 70-80-х годах он выступал за СКА из Куйбышева, московского ЦСКА и СКА (Ленинград). В составе столичных армейцев несколько раз выигрывал первенство СССР. 

18 марта 2017, 18:24

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