Ушел из жизни известный комментатор Сергей Гимаев

Скончался известный в прошлом игрок ЦСКА, ведущий хоккейный эксперт России Сергей Гимаев. Трагедия произошла в Туле, где Гимаев принимал участие в матче ветеранов. Как сообщает "Матч ТВ", во время игры он почувствовал себя плохо. Медикам не удалось его спасти.

Гимаев в последние годы считался ведущим хоккейным экспертом России, комментировал игры на "Матч ТВ" и "КХЛ ТВ". В 70-80-х годах он выступал за СКА из Куйбышева, московского ЦСКА и СКА (Ленинград). В составе столичных армейцев несколько раз выигрывал первенство СССР.