Малкина побили за силовой прием на льду
На опубликованных кадрах видно, как нападающий применяет силовой прием против капитана "Джетс" Блэйка Уилера, после чего последний падает. Затем одноклубник Уилера догоняет Малкина и сначала бьет его клюшкой, а затем набрасывается с кулаками. В результате начинается массовая драка, остановить которую удается только после вмешательства судей.
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