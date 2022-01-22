К чему снится пятница

СОННИК НА 365 ДНЕЙ
Если в ночь на понедельник вам снится, что сегодня пятница, вам необходимо повнимательнее относиться к своему организму и прислушиваться к нему. Вероятно, вам следует укрепить свое здоровье.
Если пятница снится в ночь на вторник, среду или четверг, значит вам не миновать досадного разочарования в жизни; а если в ночь на субботу или воскресенье, – то к приятному сюрпризу. В ночь на пятницу сон снится к обыденности.
ИСЛАМСКИЙ СОННИК
Если вам снится пятница, значит всевышний поможет вам собрать все силы и доделать незаконченные дела. Сновидец вскоре обретет легкость бытия. Если мусульманин видит во сне пятницу и пятничную молитву, значит в скором будущем в его жизни случится что-то хорошее.
СОННИК ДРЕВНИХ СЛАВЯН
Согласно древним поверьям, после шестой из 12 пятниц видеть во сне пятницу может тот, кому дано увидеть свое будущее. Такой человек сможет разглядеть во сне половину своей предстоящей жизни. После двенадцатой пятницы такой сон может открыть для сновидца все его будущее.
Согласно верованиям восточных славян, злой дух в образе Пятницы может прийти в жилище человека и прясть, если хозяйка забудет прялку на ночь с неоконченной куделью.