В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест

В микрорайоне "Пригород Лесное" городского округа Видное Московской области 1 сентября начнет работу новый корпус образовательного центра "Старт" им. К.Д. Ушинского.

Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, трехэтажное здание площадью 20 тыс. кв. метров примет 1100 учащихся, включая 500 детей из переполненной Мисайловской СОШ №1. Открытие центра повысит комфорт занятий, это соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

В учреждении оборудованы 44 класса с углубленным изучением естественно-научных дисциплин, лаборатории, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр с медиатекой.

Губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, что школа укомплектована педагогами на 99%, часть из которых входит в топ-100 лучших учителей региона.

"1 сентября открываем здесь современную школу, я знаю, что запись тут полная, а значит, с первого дня своей работы она будет востребована", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Образовательный центр "Старт" стал вторым корпусом одноименного учреждения, построенного в Видном несколько лет назад. Проект реализован с учетом потребностей маломобильных детей – здание оборудовано пандусами, расширенными коридорами и лифтами. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки и зоны отдыха.