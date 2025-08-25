Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры

В Москве продолжается активная реставрация памятников архитектуры, что свидетельствует о значительном внимании властей и общества к сохранению исторического наследия столицы.

Среди объектов, находящихся на стадии восстановления, можно выделить доходный дом Г.Е. Бройдо и дом Н.В. Лаврова на улице Остоженке, Дом культуры "Строитель" на Измайловской площади, а также главные дома городских усадеб XVIII–XIX веков на Пречистенке и Тверском бульваре. Эти здания представляют собой яркие примеры стилей раннего модерна, сталинского ампира и эклектики, каждый из которых имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности.

С 2011 года в Москве реализуется масштабная программа по восстановлению исторических объектов. За это время было отреставрировано более 2,3 тысячи памятников архитектуры, что значительно снизило число аварийных зданий в столице. Если 14 лет назад их количество превышало 1300, то сегодня их осталось всего 152. Это стало возможным благодаря тщательному обследованию объектов культурного наследия, в результате которого были выявлены здания, нуждающиеся в реставрации. В 2024 году планируется вернуть исторический облик еще 157 памятникам, а до конца текущего года работы завершатся на около 150 объектах.

Одним из ярких примеров реставрации является доходный дом Г.Е. Бройдо, построенный в 1902 году по проекту архитектора Николая Жерихова. Здание выполнено в стиле раннего модерна и выделяется выразительным эркером и богатым лепным декором. В настоящее время на первом этаже располагаются магазины, а верхние этажи занимают жилые помещения с сохранившимися элементами декора — карнизами, уголками и розетками. Реставрация кровли и дворовых фасадов уже завершена, а сейчас специалисты занимаются отделкой белокаменного цоколя и фасадов на уровне первого этажа. Работы идут с опережением графика — планировалось завершить их в 2026 году.

На улице Остоженке также находится дом Н.В. Лаврова, построенный в 1837 году и являющийся объектом культурного наследия регионального значения. В XIX веке здесь жили известные артисты императорских театров. В настоящее время ведутся работы по реставрации кровли и фасадов, а также восстановлению лепнины и фундамента. Особое внимание уделяется главному фасаду, где будет воссоздан исторический балкон, а на уровне чердака планируется установка террасы.

Не менее значимым объектом является Дом культуры "Строитель", который был возведен в 1952 году в стиле сталинского ампира. Это здание стало важным общественным центром района Измайлово и долгое время выполняло свои функции. В процессе реставрации акцент сделан на восстановлении лепного декора из гипса и цемента, украшенного фасады и интерьеры. Специалисты работают над возвращением исторического цвета фасадов и восстановлением интерьеров, при этом второй этаж будет адаптирован под зрительный зал.

Также стоит отметить главный дом городской усадьбы XVIII–XIX веков на Пречистенке, который выполнен в стиле эклектики. Это здание имеет богатую историю и множество известных владельцев, среди которых были художник Игорь Грабарь и поэтесса Марина Цветаева. Реставрация этого объекта позволит не только сохранить его архитектурное наследие, но и вернуть его в культурную жизнь города.

Реставрация памятников архитектуры в Москве — это не просто восстановление старых зданий, а важный шаг к сохранению исторической памяти столицы. Успешное завершение работ по восстановлению этих объектов позволит москвичам и туристам вновь насладиться красотой архитектурного наследия, которое отражает богатую историю города и его культурные традиции.