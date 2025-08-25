Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были успешно уничтожены на подлете к Москве.

Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX. Это событие подчеркивает важность работы системы противовоздушной обороны, которая продолжает обеспечивать безопасность города и его жителей.

По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются оценкой ситуации и устранением последствий. Мэр отметил, что все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных угроз. Специалисты экстренных служб всегда готовы к реагированию в таких ситуациях, что позволяет минимизировать риски для населения.

Собянин подчеркнул, что власти продолжают следить за ситуацией и принимать все необходимые меры для защиты Москвы. Это включает в себя как технические аспекты работы системы ПВО, так и взаимодействие с экстренными службами, которые играют ключевую роль в ликвидации последствий подобных инцидентов.

Московская система противовоздушной обороны зарекомендовала себя как одна из самых современных и эффективных в стране. Она оснащена новейшими технологиями, которые позволяют быстро реагировать на угрозы и защищать воздушное пространство столицы.