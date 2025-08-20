Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 20 августа

16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"

Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"
134

18 августа на живописной Камчатке завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край".

Мероприятие, организованное Росмолодежью и правительством Камчатского края, стало важным этапом в обсуждении актуальных вопросов экологии и устойчивого развития. Форум собрал делегатов не только из различных уголков России, но и зарубежных участников из таких стран, как Бангладеш, Вьетнам, Китай, Кыргызстан и Таджикистан.

В этом году мероприятие состояло из двух смен: первая, молодежная, проходила с 4 по 10 августа и объединила активистов, молодых ученых и представителей профильных органов власти. Вторая смена, детская, проходила с 10 по 18 августа и была направлена на юннатов и школьников, интересующихся экологией.

В рамках форума обсуждались ключевые вопросы, касающиеся роли "чистой" энергии в достижении устойчивого развития. Экологические лидеры как из России, так и из других стран делились своими взглядами на инновационные технологии и возможности карьерного роста для молодежи в условиях энергетического перехода. Госкорпорация "Росатом" организовала специальный трек под названием "Чистая энергия", где участники могли узнать о современных достижениях в области атомной энергетики и ее значении для экологии.

В своем выступлении директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Кирьяков подчеркнул важность устойчивого развития и доступности энергии для населения Земли. Он отметил, что Россия активно поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Это заявление говорит о важности сотрудничества между государствами в решении глобальных экологических проблем.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отметил значимость форума, который стал домом для новых идей и проектов. Он рассказал о том, что в этом году в рамках форума был реализован проект по преподаванию экологии в школах Петропавловска-Камчатского, что свидетельствует о реальном вкладе мероприятия в образовательную сферу. По его словам, без поддержки крупных технологических компаний, таких как "Росатом", решение задач экоповестки было бы невозможно.

Главной темой пленарной сессии стала "Чистая энергия в устойчивом развитии и перспективы для молодежи". Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом", выступил с докладом о лидерстве компании в развитии мировой атомной энергетики.

Форум "Экосистема. Заповедный край" стал площадкой для обмена опытом и идеями среди молодежи, что позволяет формировать новое поколение экологически сознательных граждан. Участники форума получили возможность не только обсудить актуальные проблемы экологии, но и найти пути их решения через внедрение инновационных технологий и практик.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2025, 15:43
Фото: Атом Медиа
Атом Медиа✓ Надежный источник

Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов

Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов
Когда в сети обсуждают криптовалютные проекты, особое внимание уделяют реальным мнениям участников. Slash трейдер отзывы встречаются на форумах, в чатах и телеграмм-каналах, и по ним можно составить общее представление о работе проекта. Многие отмечают системный подход к торговле и отсутствие пустых обещаний. Слэш трейдер отзывы показывают, что трейдер ориентирован на долгосрочную работу.

Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году

Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году
Более 26 тыс. жителей Московской области воспользовались медицинским чат-ботом "Денис" с начала 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин. "В этом году чат-ботом воспользовались более 26 тыс.

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"
В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в различных сферах жизни, и понимание ИТ-профессий становится необходимым для многих. Экспозиция "Цифровые технологии Москвы", расположенная в парке искусств "Музеон", предлагает уникальную возможность для гостей узнать о более чем 20 различных ИТ-профессиях в интерактивной и увлекательной форме. Одним из главных элементов экспозиции является игровая программа "Путь ИТ-героя".

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск своего официального канала в новом отечественном мессенджере MAX. По словам Собянина, новая платформа будет служить важным связующим звеном, позволяя москвичам оперативно получать актуальную информацию о развитии города и его благоустройстве.

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону
В России появилось ещё одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону. Школа "Класс математики", запущенная в 2024 году группой московских педагогов и IT-разработчиков, объявила о приеме на летние и годовые программы по математике для 8-11-классников. Проект примечателен тем, что совмещает два поколения преподавателей.

Выбор читателей

19/08ВтрВнезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 18/08ПндГоры, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи