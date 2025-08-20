18 августа на живописной Камчатке завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край".

Мероприятие, организованное Росмолодежью и правительством Камчатского края, стало важным этапом в обсуждении актуальных вопросов экологии и устойчивого развития. Форум собрал делегатов не только из различных уголков России, но и зарубежных участников из таких стран, как Бангладеш, Вьетнам, Китай, Кыргызстан и Таджикистан.

В этом году мероприятие состояло из двух смен: первая, молодежная, проходила с 4 по 10 августа и объединила активистов, молодых ученых и представителей профильных органов власти. Вторая смена, детская, проходила с 10 по 18 августа и была направлена на юннатов и школьников, интересующихся экологией.

В рамках форума обсуждались ключевые вопросы, касающиеся роли "чистой" энергии в достижении устойчивого развития. Экологические лидеры как из России, так и из других стран делились своими взглядами на инновационные технологии и возможности карьерного роста для молодежи в условиях энергетического перехода. Госкорпорация "Росатом" организовала специальный трек под названием "Чистая энергия", где участники могли узнать о современных достижениях в области атомной энергетики и ее значении для экологии.

В своем выступлении директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Кирьяков подчеркнул важность устойчивого развития и доступности энергии для населения Земли. Он отметил, что Россия активно поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Это заявление говорит о важности сотрудничества между государствами в решении глобальных экологических проблем.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отметил значимость форума, который стал домом для новых идей и проектов. Он рассказал о том, что в этом году в рамках форума был реализован проект по преподаванию экологии в школах Петропавловска-Камчатского, что свидетельствует о реальном вкладе мероприятия в образовательную сферу. По его словам, без поддержки крупных технологических компаний, таких как "Росатом", решение задач экоповестки было бы невозможно.

Главной темой пленарной сессии стала "Чистая энергия в устойчивом развитии и перспективы для молодежи". Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом", выступил с докладом о лидерстве компании в развитии мировой атомной энергетики.

Форум "Экосистема. Заповедный край" стал площадкой для обмена опытом и идеями среди молодежи, что позволяет формировать новое поколение экологически сознательных граждан. Участники форума получили возможность не только обсудить актуальные проблемы экологии, но и найти пути их решения через внедрение инновационных технологий и практик.