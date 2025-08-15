Географическую схему метро будущего представили на выставке "Та самая Москва"

На выставке "Та самая Москва" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" была представлена уникальная географическая схема метро будущего, которая наглядно демонстрирует, как изменится транспортная инфраструктура столицы в ближайшие годы.

Эта схема, в отличие от привычных схем метро, отображает линии с привязкой к реальной городской планировке — улицам, паркам и водоемам. На ней можно увидеть ключевые элементы городской среды, такие как крупные столичные парки и русла рек Москвы-реки и Яузы.

Одной из главных особенностей данной схемы является то, что она включает города, входящие в состав Центрального транспортного узла, такие как Калуга, Тверь и Владимир. Это позволит жителям этих регионов быстрее и комфортнее добираться до Москвы, что значительно улучшит транспортное сообщение между столицей и соседними областями.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что мэр Сергей Собянин уделяет особое внимание развитию рельсового каркаса города. В соответствии с программой развития московского транспорта до 2030 года в планах открыть 31 новую станцию метро. Это требует постоянного обновления системы навигации и внедрения новых решений для удобства пассажиров. Гости выставки смогут ознакомиться с этой уникальной схемой метро, которая включает не только новые линии, но и расположение уже существующих станций.

На географической схеме также отображаются строящиеся линии метро, такие как Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Посетители смогут увидеть новые станции на уже действующих линиях, включая «Достоевскую» на Кольцевой линии, «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии и «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской линии. Особое внимание уделено участку Троицкой линии от станции «Новомосковская» до станции «Троицк», который также представлен на схеме.

Кроме того, на схеме обозначен первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, строительство которой было поручено Президентом России Владимиром Путиным. Это проект станет важным шагом к улучшению транспортной доступности между двумя крупнейшими городами страны.

Создание такой географической схемы — это не просто визуализация будущего метрополитена, но и важный инструмент для планирования городской инфраструктуры. Она позволит жителям и гостям столицы лучше ориентироваться в транспортной системе, а также оценить масштабы предстоящих изменений. Развитие метро и других видов общественного транспорта — это ключевой аспект стратегии Москвы по улучшению качества жизни горожан и созданию комфортной городской среды.

Выставка «Та самая Москва» представила не только инновационный взгляд на будущее столичного метрополитена, но и продемонстрировала стремление властей к созданию эффективной и удобной транспортной системы. С каждым новым проектом Москва приближается к своей цели — стать городом с высокоразвитыми транспортными связями, доступными для всех жителей и гостей столицы.