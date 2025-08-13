Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск своего официального канала в новом отечественном мессенджере MAX.

По словам Собянина, новая платформа будет служить важным связующим звеном, позволяя москвичам оперативно получать актуальную информацию о развитии города и его благоустройстве.

Собянин подчеркнул, что мессенджер MAX стремительно завоевывает популярность среди пользователей, и его запуск является частью более широкой стратегии по внедрению современных технологий в повседневную жизнь москвичей. Мэр отметил, что через MAX он будет делиться новостями, а также анонсировать важные события и инициативы, касающиеся жизни столицы.

В рамках своей работы Собянин также рассказал о стратегических планах развития инновационной системы Москвы до 2030 года. Эти планы включают в себя расширение технологического сектора, увеличение доходов высокотехнологичных компаний и рост венчурных инвестиций. Глава города акцентировал внимание на том, что развитие технологий — это ключевой аспект, который позволит столице оставаться конкурентоспособной и привлекательной для бизнеса.

Кроме того, мэр сообщил о достижениях в области здравоохранения. В Москве успешно функционируют эндоскопические центры, которые работают на базе ведущих медицинских учреждений. За время их работы было проведено более 700 тысяч исследований, в ходе которых выявлено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на ранних стадиях. Это свидетельствует о высоком уровне диагностики и профилактики заболеваний, что немаловажно для здоровья горожан.

Не остается без внимания и транспортная инфраструктура города. Так, недавно Собянин открыл новое электродепо "Столбово", расположенное на Троицкой линии Московского метрополитена. Данное депо находится в районе Коммунарка и призвано улучшить качество обслуживания пассажиров, а также повысить эффективность работы всего метрополитена. Это событие стало важной вехой в развитии транспортной системы столицы.