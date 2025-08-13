Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 13 августа

Среда 13 августа

12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда "Арсенала" ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир
Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX
127

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск своего официального канала в новом отечественном мессенджере MAX.

По словам Собянина, новая платформа будет служить важным связующим звеном, позволяя москвичам оперативно получать актуальную информацию о развитии города и его благоустройстве.

Собянин подчеркнул, что мессенджер MAX стремительно завоевывает популярность среди пользователей, и его запуск является частью более широкой стратегии по внедрению современных технологий в повседневную жизнь москвичей. Мэр отметил, что через MAX он будет делиться новостями, а также анонсировать важные события и инициативы, касающиеся жизни столицы.

В рамках своей работы Собянин также рассказал о стратегических планах развития инновационной системы Москвы до 2030 года. Эти планы включают в себя расширение технологического сектора, увеличение доходов высокотехнологичных компаний и рост венчурных инвестиций. Глава города акцентировал внимание на том, что развитие технологий — это ключевой аспект, который позволит столице оставаться конкурентоспособной и привлекательной для бизнеса.

Кроме того, мэр сообщил о достижениях в области здравоохранения. В Москве успешно функционируют эндоскопические центры, которые работают на базе ведущих медицинских учреждений. За время их работы было проведено более 700 тысяч исследований, в ходе которых выявлено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на ранних стадиях. Это свидетельствует о высоком уровне диагностики и профилактики заболеваний, что немаловажно для здоровья горожан.

Не остается без внимания и транспортная инфраструктура города. Так, недавно Собянин открыл новое электродепо "Столбово", расположенное на Троицкой линии Московского метрополитена. Данное депо находится в районе Коммунарка и призвано улучшить качество обслуживания пассажиров, а также повысить эффективность работы всего метрополитена. Это событие стало важной вехой в развитии транспортной системы столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2025, 11:05
Фото: Freepik
Канал Мэра Москвы в MAX✓ Надежный источник

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону
В России появилось ещё одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону. Школа "Класс математики", запущенная в 2024 году группой московских педагогов и IT-разработчиков, объявила о приеме на летние и годовые программы по математике для 8-11-классников. Проект примечателен тем, что совмещает два поколения преподавателей.

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
ПВО успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, силы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, которые угрожали воздушному пространству Москвы.

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников
В подмосковной Балашихе действует первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, созданный при участии спецназа "Витязь", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Центр, открытый в апреле 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, объединяет все этапы – от оформления документов до начальной военной подготовки.

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест
В микрорайоне "Пригород Лесное" городского округа Видное Московской области 1 сентября начнет работу новый корпус образовательного центра "Старт" им. К.Д. Ушинского. Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, трехэтажное здание площадью 20 тыс.

На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития

На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития
На молодежном экофоруме в Камчатском крае представили проекты в сфере чистой энергетики. На Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема.

