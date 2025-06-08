Горожан приглашают заняться садоводством в парках в рамках "Лета в Москве"

Узнайте, как приобщиться к садоводству в столице. В московских парках проходит фестиваль "Сады и огороды", где можно научиться ухаживать за растениями, получить советы экспертов и даже вырастить собственный урожай.

В рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» в парках, находящихся под управлением столичного Департамента культуры, стартовал увлекательный фестиваль «Сады и огороды». Это прекрасная возможность для всех желающих приобщиться к миру садоводства, не покидая пределов мегаполиса.

Несколько популярных зеленых зон города превратились в настоящие центры притяжения для любителей природы и растений. К фестивалю присоединились парки 50-летия Октября, «Ходынское поле», Таганский, Измайловский, а также музей-заповедник «Царицыно».

На их территориях появились специальные «городские огороды» – уютные уголки, созданные для того, чтобы каждый мог научиться основам выращивания овощей, трав и цветов, а также зарядиться позитивной энергией, которую дарит взаимодействие с природой. Участники фестиваля смогут получить ценные советы от опытных садоводов, узнать секреты правильного ухода за зелеными питомцами и даже поделиться собственными достижениями в этой области.

Программа фестиваля насыщена и включает мероприятия, которые будут проходить ежедневно:

Посадка саженцев: принять непосредственное участие в процессе посадки можно с понедельника по четверг с 12:00 до 20:00, а также с пятницы по воскресенье с 18:00 до 20:00.

Мастер-классы (по пятницам, субботам и воскресеньям):

С 12:00 до 13:00 – создание прекрасных «Цветов из бумаги».

С 13:00 до 14:00 – трогательное занятие «Сад в ладошках», где дети вместе с родителями смогут посадить миниатюрные растения в горшочки и забрать их домой.

С 14:00 до 15:00 – освоение техники лепки и декорирования панно с природными узорами; созданные арт-объекты станут уникальным элементом домашнего декора.

С 15:00 до 16:00 – креативный «Экомобинг», мастерская по созданию оригинальных принтов на ткани с использованием натуральных красителей из растений.

Практические занятия (ежедневно):

С 16:00 до 17:00 – посадка саженцев в теплицах под руководством профессиональных садоводов.

С 17:00 до 18:00 – занятие, посвященное «Микрозелени», где расскажут, как выращивать и использовать эти полезные побеги в домашних условиях.

Каждому, кто присоединится к фестивалю и начнет участвовать в посадках, вручат символический «паспорт резидента». Получив его, можно будет приступить к выращиванию собственного будущего урожая. В рамках проекта горожанам предлагают освоить разведение самых популярных садовых культур и ароматных трав.

Парки, находящиеся в ведении столичного Департамента культуры – это настоящие зеленые островки Москвы, предлагающие убежище от городской суеты и возможность насладиться природой. Большое внимание в них уделяется благоустройству, создаются комфортные условия для отдыха всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Современная инфраструктура парков включает хорошее освещение, Wi-Fi, пункты проката спортивного инвентаря и многое другое.

Отметим, что фестиваль «Сады и огороды» является частью масштабного городского проекта «Лето в Москве», который стал главным событием сезона. Этот проект объединяет самые яркие культурные, спортивные и благотворительные мероприятия, многие из которых доступны бесплатно и проходят ежедневно во всех районах столицы. Проект «Лето в Москве» проводится уже во второй раз, и организаторы обещают, что этот сезон будет еще более насыщенным, с множеством новых и оригинальных событий.

Присоединяйтесь к фестивалю «Сады и огороды» в московских парках, чтобы открыть для себя радость садоводства, получить новые знания и провести время на свежем воздухе, окруженные красотой природы!