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Четверг 5 июня

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Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новыеполиклиники, еще 3 – до конца года

Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новыеполиклиники, еще 3 – до конца года
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В Московской области в ближайшее время откроются четыре новые поликлиники, еще три медицинских учреждения сдадут до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Появление новых больниц в регионе соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

«У нас большая программа по строительству объектов здравоохранения. В этом году планируем ввести порядка 20, в том числе семь поликлиник. В январе уже открылась поликлиника в Хотькове, теперь готовим к запуску учреждения в Котельниках, Лосино-Петровском, Ленинском и Одинцовском округах», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В частности, в Котельниках завершено строительство поликлиники на 400 посещений в смену, где будут работать отделения для взрослых и детей, дневной стационар, рентген, стоматология и зоны реабилитации.

Также комплекс на 320 посещений открывается и в Лосино-Петровском – здесь тоже оборудованы отделения для всех групп пациентов, диагностические кабинеты и аптека.

Отмечается, что поликлиника на 750 посещений в смену готовится к сдаче в мкр. Сапроново Ленинского г.о., а в селе Ромашково Одинцовского округа завершаются работы в консультативно-диагностическом центре на 350 посещений.

Еще три учреждения откроются до конца года – детская поликлиника в Пушкинском округе, а также комплексные в Люберцах и Ногинске.

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5 июня 2025, 16:56
Фото: правительство Подмосковья
Дни.ру✓ Надежный источник

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