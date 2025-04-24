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Четверг 24 апреля

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Экология как повод: протесты трансформируются в политический инструмент

Экология как повод: протесты трансформируются в политический инструмент
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Возвращение в медиаполе образов "народного недовольства" в более богатых регионах страны, таких как Подмосковье, стало одной из центральных тем в материале политолога Алексея Мухина. Он акцентирует внимание на растущем тренде: под прикрытием заботы об экологии набирает обороты кампания, направленная на политическую мобилизацию граждан.

Это особенно заметно в контексте масштабных проектов по созданию индустриальных парков, которые внезапно превращаются в повод для публичных возмущений и коллективных обращений. Например, под удар попали проекты в Данилово (Домодедовский район) и Лесном (городской округ Пушкино) с общим объемом инвестиций 160 миллиардов рублей.

По мнению Михаила Делягина, депутата Государственной думы, такая трансформация протеста происходит неслучайно. Он отмечает, что представители КПРФ активно используют реальные проблемы жителей, чтобы извлечь политическую выгоду. Делягин подчеркивает:

"КПРФ – именно та сила, многие представители которой в прошлые думские выборы, когда остальные политические партии в омерзении и ужасе отшатнулись от окончательно обнаживших свое лицопрозападных "навальнистов", не побрезговали прямым сотрудничеством с ними для улучшения своих сиюминутных результатов".

Политолог Алексей Мартынов видит в происходящем отголоски былых акций несистемной оппозиции. Он напоминает о случае с экс-депутатом Валерием Рашкиным и указывает на преемственность стратегии:

"Коммунисты-миньоны, которые называют себя "Люди дела", идут по кривой дороге, протоптанной иноагентами. Подобрали пару экологических кейсов в Подмосковье. <…> Причем удивительно синхронное и однотипное такое".

Сергей Мардан, журналист и общественный деятель, обращает внимание на геополитический контекст. Он считает, что сегодняшние протесты в Пушкинском и Домодедовском районах не могут рассматриваться вне влияния внешних игроков.

"СВО еще далеко не закончена, а коммунисты снова строят в тылу пятую колонну, выводя жителей Подмосковья на улицы и под телекамеры. Предлоги благовидные. То якобы лес защищают, как в Пушкинском районе, то пашню – в Домодедовском. А на самом деле занимаются вредительством, срывая важные для региона инвестиционные проекты индустриальных парков", — считает он.

Анализируя действия активистов, выступающих как "Люди дела", эксперты указывают на явные признаки политической координации. Акции сопровождаются медийной активностью, а заявления жителей все чаще звучат как политические манифесты. При этом, как отмечает Алексей Мухин, "идеальные" с точки зрения мобилизации темы – защита природы, лесов и полей – используются как ширма для более глубоких процессов.

Делягин подводит итог: в условиях отчаяния и отсутствия диалога власть и общество рискуют столкнуться с ситуацией, когда внешне аполитичный лозунг становится триггером политической дестабилизации. Этот взгляд на ситуацию поддерживают и другие эксперты, подчеркивая: экологическая тематика, обостренная западными методичками, способна стать инструментом давления и вмешательства.

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24 апреля 2025, 13:16
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