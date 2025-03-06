В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль"

Трехстороннее соглашение между подмосковными прокуратурой, Общественной палатой и Минздравом о реализации проекта "Здравконтроль" подписали в областном Доме правительства.

Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московкой области.

Как рассказал председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов, проект получил поддержку на федеральном уровне. Он также получил одобрение Росздравнадзора.

"“Здравконтроль” наиболее активно развивается в Подмосковье: в региональных медицинских чатах свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей платформы в стране", — заявил Торкунов

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, проект, инициированный Общественной палатой региона пять лет назад, на данный момент охватывает уже 50 регионов страны. Его сервисами пользуются более 720 тысяч пациентов и врачей. Ежедневно через платформу обрабатывается свыше 120 тысяч обращений.

"Для нас важно учитывать не только отчетность, но и мнение пациентскогосообщества. Совместная работа в рамках проекта позволит повысить доступность медицинской помощи как в Подмосковье, так и в целом по стране", — сказал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Взаимодействие общественных институтов и органов власти, как ожидается, и дальше будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе, считают в Минздраве Московской области. В течение этого года аналогичные соглашения заключат с медицинскими организациями области. Его координацией занимается фонд «Социальная сфера».