В Московском зоопарке соединили двух малайских медвежат Лучика и Звездочку

В Московском зоопарке случилось важное событие: малайские медвежата Лучик и Звездочка стали неразлучными друзьями и покоряют сердца посетителей своими играми.



В Московском зоопарке произошло трогательное событие: два очаровательных малайских медвежонка, Лучик и Звездочка, наконец-то познакомились и теперь проводят дни, играя вместе. Начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин рассказал, как прошло это важное знакомство и как складываются отношения у малышей.

Сотрудники зоопарка подошли к соединению медвежат очень осторожно и постепенно. Первые встречи проходили на расстоянии: Лучика приносили к Звездочке на руках, чтобы они могли привыкнуть друг к другу. Затем время их непосредственного общения понемногу увеличивали – сначала 15-20 минут, а потом и до нескольких часов.

Михаил рассказал, что поначалу медвежата вели себя настороженно, но вскоре поняли, что нашли отличного компаньона для игр. Сейчас Лучик и Звездочка – не разлей вода. Они с удовольствием гоняются друг за другом, весело разрывают картонные коробки, играют с игрушками и устраивают настоящие "медвежьи бои". После таких активных игр малыши сладко засыпают.

Хоть медвежата и проводят много времени вместе каждый день, но спят они пока в разных местах. Михаил Брагин отмечает, что все игры, взаимодействия и реакции Лучика и Звездочки совершенно нормальны для их возраста и вида. Можно с уверенностью сказать, что в Московском зоопарке растут два здоровых и счастливых малайских медвежонка, которые радуют посетителей своей дружбой и игривым нравом.