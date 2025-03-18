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Вторник 18 марта

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В Московском зоопарке соединили двух малайских медвежат Лучика и Звездочку

В Московском зоопарке соединили двух малайских медвежат Лучика и Звездочку
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В Московском зоопарке случилось важное событие: малайские медвежата Лучик и Звездочка стали неразлучными друзьями и покоряют сердца посетителей своими играми.

В Московском зоопарке произошло трогательное событие: два очаровательных малайских медвежонка, Лучик и Звездочка, наконец-то познакомились и теперь проводят дни, играя вместе. Начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин рассказал, как прошло это важное знакомство и как складываются отношения у малышей.

Сотрудники зоопарка подошли к соединению медвежат очень осторожно и постепенно. Первые встречи проходили на расстоянии: Лучика приносили к Звездочке на руках, чтобы они могли привыкнуть друг к другу. Затем время их непосредственного общения понемногу увеличивали – сначала 15-20 минут, а потом и до нескольких часов.

Михаил рассказал, что поначалу медвежата вели себя настороженно, но вскоре поняли, что нашли отличного компаньона для игр. Сейчас Лучик и Звездочка – не разлей вода. Они с удовольствием гоняются друг за другом, весело разрывают картонные коробки, играют с игрушками и устраивают настоящие "медвежьи бои". После таких активных игр малыши сладко засыпают.

Хоть медвежата и проводят много времени вместе каждый день, но спят они пока в разных местах. Михаил Брагин отмечает, что все игры, взаимодействия и реакции Лучика и Звездочки совершенно нормальны для их возраста и вида. Можно с уверенностью сказать, что в Московском зоопарке растут два здоровых и счастливых малайских медвежонка, которые радуют посетителей своей дружбой и игривым нравом.

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18 марта 2025, 11:38
Фото: агентство городских новостей "Москва"
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