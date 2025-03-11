В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки

Взрывотехники обезвредили упавшие обломки дрона на юге российской столицы.

В результате обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью, столичное управление МЧС оперативно отреагировало на ситуацию. Взрывотехники, прибывшие на место инцидента, успешно провели обезвреживание боекомплекта с использованием специализированных роботизированных средств. Это позволило минимизировать потенциальные угрозы для местных жителей и обеспечить их безопасность.

Перед началом работ жильцы близлежащих домов были заранее проинформированы о проведении операций, что способствовало спокойствию и отсутствию паники среди населения. Важно отметить, что все действия проходили в штатном режиме, и благодаря профессионализму сотрудников МЧС удалось быстро решить возникшую проблему.

В связи с падением беспилотника, движение по улице Капотня в сторону города Дзержинского было временно перекрыто. Подмосковная транспортная компания "Мострансавто" сообщила, что автобусы маршрутов № 305 и 1063 приостановили движение и ожидают указаний от сотрудников ГАИ.

Накануне произошла самая массовая атака беспилотников на Москву. В результате падения обломков сбитого дрона была зафиксирована незначительная поврежденность кровли одного из жилых домов на Домодедовской улице в районе Орехово-Борисово.