В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки

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Вторник 11 марта

13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство 19:21Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 18:20Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках 18:11Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова 17:30Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?" 16:18Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: лица нет 15:40Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 14:00Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы 12:56Седокова решилась на откровение после смерти Тиммы: Ты разбил мое сердце 11:58Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством 11:42Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов 11:23Семенович проболталась о найденном в стриптиз-клубе новом любовнике певицы Славы 11:01"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков 10:22Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10:08Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника 09:23У этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 08:53Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны 08:31Долиной срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезной травмы 06:15Бородина откровенно заговорила о содержании мужчин после роскошного отдыха с Сердюковым 03:46Новый избранник преподнес Муцениеце крайне необычный подарок 00:1752-летний Лисовец впервые вышел в свет после заявления о раке 16:48Известная актриса смутила Меган Маркл откровенным разговором о ее муже 14:33Сдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 12:38Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей? 10:19Рудковская всполошила заявлением о сыне: Лазила за ним через забор и прошла через суды 06:11Пригожин откровенно рассказал о главной неудаче в своей жизни 03:26Легендарный участник шоу "Дом-2" объяснил феномен бешеной популярности Бузовой 00:12Баста признался в своих частых срывах на окружающих: Я тиран 18:23Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза 14:36Рита Дакота публично сделала заявление об измене 12:59Срочно: Петросяна экстренно госпитализировали в центре Москвы в тяжелом состоянии 12:19Клава Кока отказалась жить с разбрасывающим носки мужчиной: Прямая дорога к маме 10:17Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине 06:09Умерла известная актриса из "Спасателей Малибу" 03:17Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 01:50"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере 01:15"Сейчас выматюгаюсь": 73-летняя Ирина Аллегрова показала свой крутой нрав в Кремле 00:30Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации 19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается
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В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки

В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки
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Взрывотехники обезвредили упавшие обломки дрона на юге российской столицы.

В результате обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью, столичное управление МЧС оперативно отреагировало на ситуацию. Взрывотехники, прибывшие на место инцидента, успешно провели обезвреживание боекомплекта с использованием специализированных роботизированных средств. Это позволило минимизировать потенциальные угрозы для местных жителей и обеспечить их безопасность.

Перед началом работ жильцы близлежащих домов были заранее проинформированы о проведении операций, что способствовало спокойствию и отсутствию паники среди населения. Важно отметить, что все действия проходили в штатном режиме, и благодаря профессионализму сотрудников МЧС удалось быстро решить возникшую проблему.

В связи с падением беспилотника, движение по улице Капотня в сторону города Дзержинского было временно перекрыто. Подмосковная транспортная компания "Мострансавто" сообщила, что автобусы маршрутов № 305 и 1063 приостановили движение и ожидают указаний от сотрудников ГАИ.

Накануне произошла самая массовая атака беспилотников на Москву. В результате падения обломков сбитого дрона была зафиксирована незначительная поврежденность кровли одного из жилых домов на Домодедовской улице в районе Орехово-Борисово.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 12:31
Фото: mos.ru
МЧС Москвы✓ Надежный источник

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву
Сергей Собянин выразил благодарность силам противовоздушной обороны Министерства обороны России за их эффективные действия при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов. В своем телеграм-канале мэр Москвы отметил, что в ночь на 11 марта была успешно предотвращена одна из самых масштабных атак БПЛА на столицу и ее окрестности.

Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны успешно сбили 73 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Информация стала известна после массированной атаки дронов, которая началась около 4:30 утра.

Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве
Сергей Собянин сообщил о том, что в минувшую ночь системы противовоздушной обороны столицы успешно ликвидировали 69 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города. Данная информация была опубликована в телеграм-канале мэра.

Андрей Воробьев сообщил о завершении уборки дорог в Подмосковье к 1 мая

Андрей Воробьев сообщил о завершении уборки дорог в Подмосковье к 1 мая
В Московской области до 1 мая планируется завершить уборку дорожной сети после зимнего периода. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами муниципалитетов. По данным правительства Подмосковья, работы охватят проезжую часть, тротуары, остановочные павильоны, дорожные знаки, ограждения, шумозащитные экраны, мосты и путепроводы.

Форма и содержание

Форма и содержание
Пустой в своей формальности подход к оформлению диссертаций вредит российской науке. В примитивных культурах перед приёмом молодых мужчин в состав охотничьих сообществ их, зачастую, подвергают различным, в том числе мучительным инициатическим процедурам.

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