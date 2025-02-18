Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО

Мастера выезжают на передовую, чтобы оказывать помощь в ремонте квадроциклов, мотоциклов, снегоходов, бензопил и другой техники.

В столице функционирует сервисный центр, который возглавляет Иван. Он вместе с мастером Александром регулярно направляется в зону специальной военной операции (СВО) для ремонта оборудования.

С начала СВО бойцы начали обращаться к сервису, и Иван с Александром стали выезжать на помощь. Команде удалось восстановить квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, бензопилы, генераторы и тепловое оборудование прямо на передовой. Поскольку заводское производство противодроновых мангалов еще не налажено, мастера самостоятельно разработали такую конструкцию — сетку и цепи с дополнительной пулеметной точкой, которую устанавливают на танки и боевые машины пехоты (БМП) для защиты легкобронированных элементов.

"Командир батальона пригласил разработать навесную броню — противодроновую защиту для БМП. С нуля сделали. Кроме того, мы оказываем непосредственную помощь — присылаем военнослужащим то, чем сами занимается, к примеру отправили тепловые пушки, генераторы и расходный материал для техники, а еще изготовили противоминные тралы", — поделился Иван.



Недавно команда из Москвы отремонтировала очередную партию техники. По словам Ивана, специальное оборудование брать с собой не обязательно, так как у бойцов на передовой есть все необходимое. Главное — выполнить ремонт как можно быстрее, ведь время на фронте имеет решающее значение.



Управляющий сервисным центром подчеркнул, что они будут продолжать оказывать помощь, пока это необходимо, чтобы приблизить победу. Он уверен, что каждый должен внести свой вклад в общее дело.

