Понедельник 8 декабря

Понедельник 8 декабря

14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы
Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы

Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы
259

В Москве снова заработала "Добрая елка" – акция, которая позволяет каждому почувствовать себя волшебником и исполнить заветное желание ребенка, оказавшегося в трудной ситуации. В этом году она стала частью большого городского проекта "Зима в Москве".

Участники акции — это ребята от 3 до 17 лет, которые очень ждут чуда. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, проходящие тяжелое лечение, живущие в неполных или малообеспеченных семьях, а также дети участников специальной военной операции.

Их мечты самые разные: кто-то хочет новую игрушку или музыкальную колонку, кто-то — красивое платье на праздник, а кто-то мечтает о впечатлениях, например, сходить на интересную экскурсию.

Как отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, "снимая шарик с желанием с одной из елок, участник акции дарит не просто подарок, а частичку тепла и веру в чудо тем, кому это особенно необходимо".

Как стать волшебником: простая инструкция

Сделать доброе дело очень просто. Есть два способа:

  1. Онлайн: зайти на сайт акции, выбрать желание и заполнить заявку.
  2. Офлайн: найти одну из "Добрых елок" в городе, снять с нее шар с желанием ребенка и отсканировать QR-код, чтобы заполнить заявку.

После этого с вами свяжется оператор, чтобы подтвердить участие и ответить на вопросы. Затем вам позвонит представитель некоммерческой организации, с которым вы договоритесь, как и когда передать подарок ребенку.

Где найти ту самую "Добрую елку"?

В этом году волшебные елки установлены более чем в 100 точках по всей Москве. Вы легко найдете их:

• В парках: "Зарядье" (медиацентр и павильон "Заповедное посольство"), "Солнце Москвы" на ВДНХ.

• На фестивальных площадках: Тверская площадь, площадь Революции и другие.

• В торговых центрах и на рынках: ЦУМ, ТРЦ "Ривьера", Усачевский рынок, фудхолл "Центральный рынок" и другие.

Елки также украсят рестораны, отели и другие общественные пространства. Они простоят до 11 января, а на крупных площадках вам помогут волонтеры.

Фото: агентство городских новостей "Москва"

А можно просто оставить подарок?

Если у вас нет времени на выполнение конкретного желания, вы можете просто принести подарок и оставить его в специальном боксе. Такие боксы установлены в двух ключевых точках акции:

  • Центральный детский магазин на Лубянке
  • Центр развлечений "Остров мечты"

Сюда можно принести игрушки, книги, товары для творчества и сувениры. Волонтеры соберут все подарки и передадут их многодетным семьям.

Фото: агентство городских новостей "Москва"

Акция проходит уже в четвертый раз, и за это время добровольцы смогли исполнить 4200 детских желаний.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 11:45
Фото: агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

Портал Право.ru подвел итоги своего ежегодного рейтинга, и цифры говорят сами за себя. В 2025 году борьба между юридическими компаниями шла не за количество, а за качество.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о масштабных работах по развитию дорожной инфраструктуры региона, которые проводятся при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Мы вместе с Москвой входим в программу развития Московского транспортного узла", – отметил Воробьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопросы жителей региона.

По итогам диалога были приняты решения об ускорении строительства и благоустройства ряда значимых для города объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционный личный прием граждан в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации.

2 декабря в интерактивном музее собрались ученые, журналисты, деятели культуры и молодежь, чтобы первыми увидеть это необычное киноисследование и открыто поговорить о роли современных технологий в сохранении нашей планеты. Что будет, если взять блогера, который сомневается в атомной энергетике, и эксперта, который в нее верит, и отправить их в совместное путешествие по самым необычным "атомным" местам мира? Получится не просто блог, а полнометражный документальный фильм "Земля, я с тобой", премьера которого недавно состоялась в музее "Атом" на ВДНХ.

В столице России, в Москве, существует уникальная возможность стать владельцем четвероногого друга, обратившись в городской приют. С помощью сервиса "Моспитомец" на платформе mos.ru горожане могут найти питомца.

