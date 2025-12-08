Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы

В Москве снова заработала "Добрая елка" – акция, которая позволяет каждому почувствовать себя волшебником и исполнить заветное желание ребенка, оказавшегося в трудной ситуации. В этом году она стала частью большого городского проекта "Зима в Москве".

Участники акции — это ребята от 3 до 17 лет, которые очень ждут чуда. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, проходящие тяжелое лечение, живущие в неполных или малообеспеченных семьях, а также дети участников специальной военной операции.

Их мечты самые разные: кто-то хочет новую игрушку или музыкальную колонку, кто-то — красивое платье на праздник, а кто-то мечтает о впечатлениях, например, сходить на интересную экскурсию.

Как отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, "снимая шарик с желанием с одной из елок, участник акции дарит не просто подарок, а частичку тепла и веру в чудо тем, кому это особенно необходимо".

Как стать волшебником: простая инструкция

Сделать доброе дело очень просто. Есть два способа:

Онлайн: зайти на сайт акции, выбрать желание и заполнить заявку. Офлайн: найти одну из "Добрых елок" в городе, снять с нее шар с желанием ребенка и отсканировать QR-код, чтобы заполнить заявку.

После этого с вами свяжется оператор, чтобы подтвердить участие и ответить на вопросы. Затем вам позвонит представитель некоммерческой организации, с которым вы договоритесь, как и когда передать подарок ребенку.

Где найти ту самую "Добрую елку"?

В этом году волшебные елки установлены более чем в 100 точках по всей Москве. Вы легко найдете их:

• В парках: "Зарядье" (медиацентр и павильон "Заповедное посольство"), "Солнце Москвы" на ВДНХ.

• На фестивальных площадках: Тверская площадь, площадь Революции и другие.

• В торговых центрах и на рынках: ЦУМ, ТРЦ "Ривьера", Усачевский рынок, фудхолл "Центральный рынок" и другие.

Елки также украсят рестораны, отели и другие общественные пространства. Они простоят до 11 января, а на крупных площадках вам помогут волонтеры.

А можно просто оставить подарок?



Если у вас нет времени на выполнение конкретного желания, вы можете просто принести подарок и оставить его в специальном боксе. Такие боксы установлены в двух ключевых точках акции:

Центральный детский магазин на Лубянке

Центр развлечений "Остров мечты"

Сюда можно принести игрушки, книги, товары для творчества и сувениры. Волонтеры соберут все подарки и передадут их многодетным семьям.

Акция проходит уже в четвертый раз, и за это время добровольцы смогли исполнить 4200 детских желаний.