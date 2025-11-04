В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".