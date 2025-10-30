Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма

Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство". По данным областного ведомства, в финал от Подмосковья прошли проекты из Клина, Коломны, Жуковского, Королева и других городов.

Московская область представлена в таких номинациях, как «Лучший литературный маршрут», «Лучшая музейная экскурсия», «Лучший гастрономический маршрут», и несколько других, сказано в сообщении подмосковного Министерства культуры и туризма.

Сообщается, что всего на премию подано 454 заявки из 59 регионов РФ. Победители премии будут объявлены с 13 по 15 ноября в Перми. Финалисты представят 360 проектов со всей России и Беларуси.