Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство". По данным областного ведомства, в финал от Подмосковья прошли проекты из Клина, Коломны, Жуковского, Королева и других городов.
Московская область представлена в таких номинациях, как «Лучший литературный маршрут», «Лучшая музейная экскурсия», «Лучший гастрономический маршрут», и несколько других, сказано в сообщении подмосковного Министерства культуры и туризма.
Сообщается, что всего на премию подано 454 заявки из 59 регионов РФ. Победители премии будут объявлены с 13 по 15 ноября в Перми. Финалисты представят 360 проектов со всей России и Беларуси.