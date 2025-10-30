Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям
177

Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма

Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство". По данным областного ведомства, в финал от Подмосковья прошли проекты из Клина, Коломны, Жуковского, Королева и других городов.

Московская область представлена в таких номинациях, как «Лучший литературный маршрут», «Лучшая музейная экскурсия», «Лучший гастрономический маршрут», и несколько других, сказано в сообщении подмосковного Министерства культуры и туризма.

Сообщается, что всего на премию подано 454 заявки из 59 регионов РФ. Победители премии будут объявлены с 13 по 15 ноября в Перми. Финалисты представят 360 проектов со всей России и Беларуси.

30 октября 2025, 15:15
Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
Сергей Собянин объявил о запуске уникальной выставки "Город живых историй" на Красной площади, приуроченной к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. С 7 по 9 ноября москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу исторической памяти, посетив музей, который расскажет о героических страницах Великой Отечественной войны. Тематические зоны выставки Выставка будет включать 10 тематических зон, каждая из которых будет посвящена важным аспектам жизни столицы во время войны.

Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм"
В честь Международного дня анимации программа лояльности "Миллион призов" напоминает москвичам о замечательной возможности – посетить экскурсию по знаменитой киностудии "Союзмультфильм". Участники программы могут получить билет, используя свои городские или детские баллы.

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн
Около 1,6 млн жителей Московской области участвуют в общих собраниях собственников многоквартирных домов в электронном формате через систему ГИС ЖКХ в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день в более чем 4 тыс.

В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей
Более 700 современных детских игровых площадок будет оборудовано в Московской области до конца 2025 года в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такие данные привел губернатор Андрей Воробьев. Как заявил глава региона, программа по созданию современных игровых пространств для детей реализуется с 2013 года.

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин
В Москве вновь произошел инцидент, связанный с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно пресекли угрозу, уничтожив беспилотник, направлявшийся на город.

