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Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы

Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы
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Кинопарк "Москино" стал уникальной платформой для экспериментов.

Кинопарк "Москино" представляет собой уникальную площадку, где кинематографисты могут реализовать любые творческие идеи. Основное его преимущество — натурные декорации, которые воссоздают атмосферу различных исторических эпох и мест, начиная от древнерусских городов и заканчивая ковбойскими ранчо.

"Главная задача наших художников — создать убедительный образ исторического времени и передать его через декорации. При просмотре фильма зритель должен почувствовать атмосферу соответствующей эпохи", — поделился главной художник кинопарка "Москино" Сергей Февралев.

Фото: mskagency.ru

Также он добавил, что команда постоянно ищет способы сделать каждую декорацию уникальной, уделяя внимание важным деталям. Используются как традиционные, так и современные материалы, чтобы максимально точно воссоздать облик той или иной эпохи

Для создания нужного антуража декораторы применяют различные бутафорские приемы. Например, для съемок фильмов "Разыскивается Дед Мороз" и "Баба-яга спасает Новый год" улицы были покрыты искусственным снегом, который в кадре выглядит как настоящий, погружая зрителей в зимнюю сказку.

Еще одна важная задача кинохудожников — вызвать определенные эмоции у зрителей. Например, поливая декорации водой, они создают эффект мокрого асфальта, солнечные блики в лужах и стеклах, что добавляет лиричности и романтики.

"Мы стремимся не просто передать время года, но и создать особое настроение. Профессиональные декораторы используют множество приемов для точной передачи атмосферы будущего фильма. Композиция декорации, ритм, пластика, цветовая гамма и текстуры — все это позволяет нам воссоздать любую атмосферу", — добавил Сергей Февралев.

Кинопарк "Москино" предоставляет художникам возможность реализовать самые смелые идеи. Сочетание натурных декораций с современными технологиями обеспечивает удивительную аутентичность.

Фото: mskagency.ru

Например, на площадке "Юзовка" воссоздана атмосфера послереволюционного провинциального поселка, а древнерусские постройки выглядят так, будто их вырубили топором — ведь в те времена на Руси еще не знали пилы. Кроме того, кинопарк стал уникальной платформой для экспериментов, которые в других условиях могли бы быть слишком затратными или технически сложными, позволяя исследовать новые жанры и стили.

Благодаря своим преимуществам кинопарк сохраняет лидерство и остается доступным для съемок проектов различных форматов — фильмов, сериалов, клипов и мюзиклов. Кинопарк "Москино" является частью проекта Мэра Москвы "Москва — город кино" и входит в состав московского кинокластера.

На первом этапе его развития были построены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, включая декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие.

В структуру московского кинокластера входят кинопарк "Москино" в ТиНАО, Киностудия имени Максима Горького на трех площадках — на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

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23 сентября 2024, 11:11
"Москино". Фото: mskagency.ru
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