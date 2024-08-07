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Среда 7 августа

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Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области

Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области
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Московская область примет детей из граничащих с Украиной районов Курской области. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы не можем оставаться равнодушными к ситуации в Курской области. В наших загородных лагерях готовы разместить детей, обеспечив комфортные условия проживания и пятиразовое питание. Дети смогут оставаться у нас столько, сколько потребуется", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Так, для размещения детей организовано более 400 мест в пунктах временного размещения. В их числе детские лагеря "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Мечта" в Подольске и "Родник" в Пушкино.

"Мы готовы обеспечить транспортировку детей из Курской области, выделив 15 автобусов. В пути их будут сопровождать медики и сотрудники социальной службы. Наша задача — позаботиться о каждом", — добавил Воробьёв.

На данный момент Минздрав Подмосковья экстренно формирует бригады фельдшеров. Уже сегодня они отправятся в Курскую область.

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7 августа 2024, 13:40
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
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