В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды

"Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на
столики под навесом увеличивается. Веранды сейчас – это визитная карточка
области, позволяющая развивать гастрономический туризм. Уже на 1 апреля 2024
года заключено 322 договора", – отметил зампредседателя
правительства Подмосковья – министр сельского хозяйства и продовольствия
Владислав Мурашов.
С приходом весны в большинстве заведений общепита будет представлено сезонное меню с авторскими напитками и закусками, добавили в ведомствеПри этом механизм открытия веранд в регионе стал удобнее и прозрачнее для бизнеса – договор на их размещение можно заключить за два часа на региональном портале госуслуг, напомнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.