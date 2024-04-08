В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды

В текущем летнем сезоне в регионе планируется установить более 500 таких веранд у кафе, ресторанов и фастфуд-заведений, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



"Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на столики под навесом увеличивается. Веранды сейчас – это визитная карточка области, позволяющая развивать гастрономический туризм. Уже на 1 апреля 2024 года заключено 322 договора", – отметил зампредседателя правительства Подмосковья – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.



С приходом весны в большинстве заведений общепита будет представлено сезонное меню с авторскими напитками и закусками, добавили в ведомстве

При этом механизм открытия веранд в регионе стал удобнее и прозрачнее для бизнеса – договор на их размещение можно заключить за два часа на региональном портале госуслуг, напомнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.