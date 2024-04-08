В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды

Актриса Хилькевич раскрыла беременность Тесты Умерла звезда шоу "Дом-2" Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенкаСрочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригойСофия Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт МиддлтонПринц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье

Лента новостей

Понедельник 8 апреля

17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 03:45История знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 00:32Звезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке 20:36Экстремально похудевшую Боню предупредили о критической опасности для здоровья 17:475 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки 14:38Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога 12:09Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет 10:12Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем" 06:15Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон 03:44Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома" 00:235 шагов к красивой коже без инъекций 20:51В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе" 20:30Прохор Шаляпин составил завещание, чтобы не оставить ни рубля двоюродному брату 19:58Актер Семчев получил звание Народного артиста России накануне 55-летия 18:56Гузеева отправилась на гастроли с инвалидной коляской после перелома 18:42Контртенор Люсьен Сур раскрыл секреты формирования уникального голоса вокалиста 17:34Возмущенный Киркоров пригрозил съесть детей Тодоренко на съемках шоу "Маска" 16:49"В нашей стране канализация": шутки Якубовича на Первом канале всполошили народ 16:12Долг в миллион: у Андрея Малахова возникли проблемы с налоговой 15:50Московский клуб моржей в Серебряном бору останется на своей территории 13:24Позвавший Бабкину замуж Евгений Гор всех приглашает в кафе: Придете? 11:07Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет 09:32"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение 06:20Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям 03:24Разговор с природой: создаем палитру цветов для красивой жизни 00:01Космический взлет и падение: горькое счастье актрисы Натальи Кустинской 21:10Звезда сериала "Слово пацана" Копейкин рассказал, как ночью обслуживал Бузову 20:31Критик Рудченко назвал Гагарину и Клаву Коку самыми выдающимися вокалистками на сцене 19:44Звезда сериала "Реальные пацаны" Селиванов стал отцом 18:13Анита Цой оказалась на грани расставания с мужем 17:05Дочь Заворотнюк рассказала, почему не собирается возвращаться в Россию к больной матери 16:11Футболист Мамаев требует от бывшей жены 10 миллионов через суд 15:42Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды 13:48"Помогите!": потемневший Максим Виторган скорчился от боли 11:50В постели с крошками и машет хлыстом: сердитую на мужа Гузееву довел сюрприз
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды

В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды
144

В текущем летнем сезоне в регионе планируется установить более 500 таких веранд у кафе, ресторанов и фастфуд-заведений, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на столики под навесом увеличивается. Веранды сейчас – это визитная карточка области, позволяющая развивать гастрономический туризм. Уже на 1 апреля 2024 года заключено 322 договора", – отметил зампредседателя правительства Подмосковья – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

С приходом весны в большинстве заведений общепита будет представлено сезонное меню с авторскими напитками и закусками, добавили в ведомстве

При этом механизм открытия веранд в регионе стал удобнее и прозрачнее для бизнеса – договор на их размещение можно заключить за два часа на региональном портале госуслуг, напомнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

ДНИ в Telegram

8 апреля 2024, 16:59
Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню

Кредит: пресс-служба Futuramen
Кредит: пресс-служба Futuramen
Кредит: пресс-служба Futuramen
Кредит: пресс-служба Futuramen
Кредит: пресс-служба Futuramen
Кредит: пресс-служба Futuramen
Кредит: пресс-служба Futuramen
Кредит: пресс-служба Futuramen

По теме

В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы

Позвавший Бабкину замуж Евгений Гор всех приглашает в кафе: Придете?

В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе"

В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе"
Закладной камень в Новой Москве, у которого образовался стихийный мемориал в память о погибших в "Крокус Сити Холле", привели в порядок. Ранее он был поврежден вандалами. В микрорайоне Центральный ЖК "Новые Ватутинки" расположен закладной камень.

Московский клуб моржей в Серебряном бору останется на своей территории

Московский клуб моржей в Серебряном бору останется на своей территории
Клуб моржей в Серебряном бору Москвы сохранит свою территорию и продолжит свою деятельность на привычном месте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Решение о переносе клуба не рассматривается, и многолетняя традиция зимних купаний в этом районе будет продолжена.

Собянин: В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

Собянин: В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов
"Московское образование – безусловный лидер среди регионов России", – сделал заявление на своем сетевом портале мэр столицы. Массовое предоставление высококачественного образования для всех школьников и студентов Москвы в лучших школах и колледжах является ключевой задачей стратегии развития образования до 2030 года, поделился информацией Сергей Собянин.

В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы

В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы
Зачисление детей в первые классы в Московской области будет проходить в две волны – с 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от детей с прикрепленной территории и льготников, а с 6 июля по 5 сентября возможность поступить откроется для детей, не проживающих на закрепленной территории. Для удобства родителей подача заявления осуществляется через Госуслуги, говорится в сообщении пресс-службы Правительства Подмосковья. "В 2023 году у нас было рекордное количество первоклассников – 120 тысяч, в этом планируется 115-120 тысяч.

Собянин: Более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров"

Собянин: Более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров"
Мэр Москвы поздравил с Днем театра и поблагодарил артистов за их труд. В среду, 27 марта, отмечается Всемирный день театра.

Выбор читателей

06/04СбтЭкстремально похудевшую Боню предупредили о критической опасности для здоровья 07/04ВскСамые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 07/04ВскЗвезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке 07/04ВскТом Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 07/04ВскИстория знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 07/04ВскСамые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя