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Пятница 6 декабря

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Героизм касается не только боя, но и спорта: Клецков – о музее героизма на ВДНХ

Героизм касается не только боя, но и спорта: Клецков – о музее героизма на ВДНХ
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Спортсмен Никита Клецков отметил значимость Музея героизма в контексте спорта.

Экспозиция нового Музея героизма на ВДНХ призвана напомнить москвичам и гостям столицы, что самоотверженность и преданность своему делу ведут к достижению любых целей. Об этом рассказал агентству городских новостей "Москва" известный спортсмен, четырехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков.

"Спорт учит нас не сдаваться, даже когда кажется, что силы на исходе, и в этом есть параллель с теми, кто ежедневно совершает трудовые подвиги: врачами, волонтерами, спасателями. Каждый из нас может найти в этих историях вдохновение и напоминание о том, что настоящее величие – в стойкости, мужестве и любви к своему делу", – заявил Клецков.

Мастер спорта отметил, что экспозиция, посвященная реальным историям героизма, напомнит посетителям, что подвиги совершаются не только на полях сражений, но и в повседневной жизни.

"Для профессионального спортсмена подвиг – это не только победы и рекорды, но и ежедневная работа над собой: тренировки на пределе возможностей, преодоление травм, усталости и сомнений. Открытие Музея героизма на ВДНХ напоминает, что героизм бывает разным. Это не только подвиги на поле боя, но и упорство, самоотдача и стремление к лучшему", – подчеркнул Клецков.

Музей героизма на ВДНХ откроется 9 декабря на площади павильона №59 "Зерно". Общая площадь выставки составляет около 1 тысячи квадратных метров и состоит из трех больших тематических разделов: "Становление героя", "Путь воина" и "Подвиг", который является одним из самых масштабных.

Открытие новой экспозиции состоится в рамках празднования 85-летия Всероссийского союза спортивных обществ, и вход на выставку будет бесплатным.

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6 декабря 2024, 14:02
Фото: mskagency.ru
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