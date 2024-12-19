Иностранные эксперты креативной индустрии оценили творческий потенциал Москвы

Московская международная неделя креативных индустрий, прошедшая с 9 по 12 декабря, продемонстрировала значительный рост и развитие креативной инфраструктуры столицы. Участники мероприятия, представляющие различные сферы – от издательского дела до анимации и дизайна – имели возможность ознакомиться с уникальными предложениями и возможностями, которые предлагает Москва.

Одним из ярких участников стала директор индийского издательства Om Books International Мохиндер Сахи. Она отметила, что за последние несколько лет российская издательская индустрия значительно преобразилась.

"Я была в Москве несколько лет назад, и должна сказать, что с тех пор здесь появилось множество интересных детских книг. Я увидела работы российских авторов и иллюстраторов, которые могут привлечь внимание не только в России, но и за ее пределами", — подчеркнула Сахи.

Она также выразила надежду на то, что многие из этих произведений будут переведены на индийские языки и найдут своего читателя в Индии. Руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова добавила, что важным аспектом мероприятия стало налаживание диалога между международными партнерами.

"Московская международная неделя креативных индустрий позволила показать иностранным коллегам творческий потенциал Москвы и ее бизнес-среду", — отметила она.

Это мероприятие стало платформой для обмена опытом и заключения контрактов между московскими предпринимателями и иностранными коллегами. В рамках недели креативных индустрий представители более чем десяти стран, включая Китай, Турцию, Таиланд, Иран и Бразилию, посетили ключевые локации столицы.

Они смогли оценить не только атмосферу города, но и его способность к инновациям и креативности. В результате мероприятия было подписано 18 международных соглашений и экспортных контрактов, что свидетельствует о растущем интересе к сотрудничеству с Москвой.