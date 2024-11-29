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Пятница 29 ноября

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Поставщик рассказал о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы

Поставщик рассказал о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы
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Эксперт в области морепродуктов Ричард Пинчевский поделился оптимистичными новостями о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы. Он отметил, что благодаря хорошо отлаженной логистике, морепродукты попадают к потребителям в кратчайшие сроки.

"Добыча ведется в значительных объемах, а поставки осуществляются практически по часам", — подчеркнул Пинчевский. Ситуация на рынке рыбодобычи в России в целом остается стабильной, что, по его словам, способствует увеличению потребления рыбы и рыбопродуктов в столице. Особенно заметен рост интереса к крабу.

"Объем внутреннего потребления краба растет с каждым годом. Это связано с тем, что в Москве представлено множество видов краба, а ассортимент продукции позволяет выбрать что-то подходящее для любого бюджета", — добавил эксперт.

Кроме того, он отметил, что москвичи начинают воспринимать морепродукты не только как праздничное угощение, но и как обычный продукт для повседневного рациона. "Потребители становятся более осведомленными о разнообразии морепродуктов и готовы включать их в свое меню регулярно", — сказал Пинчевский. Это открывает новые горизонты для развития рыбной отрасли в стране и создает возможности для дальнейшего сотрудничества с московскими торговыми сетями.

В Москве функционируют два крупных рыбных рынка под брендом "Москва – на волне", расположенные в районах Косино-Ухтомский и Митино. Эти рынки предлагают широкий выбор рыбы и морепродуктов, которые поступают из трех океанов и 13 морей, омывающих территорию России. Это разнообразие позволяет удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей и способствует популяризации морепродуктов среди москвичей.

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29 ноября 2024, 12:06
Фото: Freepik
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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