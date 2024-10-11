Фестиваль вкусов и мастер-классы: что ждет гостей парка "Москино" в эти выходные

В парке "Москино" 12 и 13 октября пройдут в формате киновыходных.



В ближайшие выходные, 12 и 13 октября, в кинопарке "Москино" состоится серия мероприятий, посвященных киноискусству и гастрономии. Посетители смогут принять участие в постановочных съемках, посетить мастер-классы по актерскому мастерству, гриму, вокалу и многим другим направлениям.

Мастер-классы по кулинарии

В субботу, 12 октября, на территории парка откроются три шатра фестиваля "Золотая осень". В первом шатре с 12:00 до 19:45 каждые два часа будут проходить мастер-классы. В программе: русская чайная церемония с дегустацией четырех видов чая и традиционных сладостей, мастер-класс по лепке пельменей и вареников с красной рыбой и вишней, а также приготовление вишневого лимонада, брусничного морса и медового сбитня.

Во втором шатре в 11:00 пройдет мастер-класс по карвингу тыкв, где участники научатся создавать из овощей красивые узоры и орнаменты. Далее, в 12:00, гости смогут декорировать разделочные доски в технике декупажа с использованием кружев, бусин и сухоцветов.

В третьем шатре пройдут мастер-классы по украшению банок и деревянных подков. Участники научатся создавать декоративные элементы с использованием мешковины, кружев, лент, бусин и акриловых красок.

В воскресенье, 13 октября, во втором шатре состоится мастер-класс по созданию свечей из вощины с добавлением эфирных масел, сухих трав и сухоцветов, а также бальзамов для губ из натурального воска. В третьем шатре пройдет мастер-класс по созданию экокормушек для птиц из картона и решетки из палочек и теста, а также панно из крупы.

Помимо мастер-классов, посетители смогут попробовать разнообразные блюда и продукты. В меню включены паштеты из куриной и говяжьей печени с ягодами и грибами, из кролика с кедровыми орехами, из форели, тунца, утки, а также риет из красной рыбы с маслинами. Будут представлены различные виды меда, имбирные и традиционные пряники, колбасы и деликатесы из утки, баранины и телятины, а также копченая и вяленая рыба. На прилавках можно будет найти широкий выбор сыров, включая твердые, полумягкие и мягкие сорта из коровьего и козьего молока с различными наполнителями.

Бонусы для гостей фестиваля "Золотая осень"

Гости фестиваля "Золотая осень", приобретая фермерскую продукцию на ярмарке, смогут воспользоваться системой кешбэка. После покупки они получат купон с номером, который нужно будет ввести в чат-боте кинопарка в мессенджере "Телеграм". Затем можно будет выбрать способ возврата – 100% кешбэк деньгами на карту или бесплатный билет в кинопарк, действующий до конца года.

Фотосессии и киноэкспедеция

На фестивале также будут организованы фотосессии в декорациях. Гости смогут сделать фотографии "из прошлого" на фоне декораций площадки "Уездный город". За дополнительную плату доступна профессиональная фотосессия с карточками в ретростиле.

На площадке "Партизанская деревня" пройдет костюмированная фотосессия с реквизитом партизан, а в пространстве "Ковбойский городок" – в тематических костюмах с рамкой с надписью "Разыскивается". Желающие смогут переодеться в киногероев и сделать несколько снимков на память.

Кроме того, гости кинопарка смогут отправиться в пешую экскурсию "Киноэкспедиция". Она включает посещение площадок "Уездный город", "Питерский бар", "Ковбойский городок", "Городской дворик", "Улицы Берлина" и "Театр Гонзаги". Гид расскажет о создании декораций, тонкостях кинопроизводства в кинопарке "Москино" и проектах, снятых в этих декорациях.

В рамках фестиваля "Золотая осень" в кинопарке "Москино" будет организована анимационная программа для детей. Ребята смогут поучаствовать в игре "Черчение", где им предстоит с завязанными глазами конструировать геометрические фигуры из канатов. Также будет проведена эстафета "Мегатетрис", в которой участники будут искать части тетриса и строить из них высокую башню.

На территории парка будут работать детские аттракционы: экскаваторы, двухэтажная карусель и карусель "Чебурашка".

путешествие в мир теней и Постановочные съемки

На натурных площадках пройдут постановочные киносъемки. Посетители смогут примерить на себя образы известных героев российского кинематографа. Планируется снять сцену из фильма "Три мушкетера" в декорации "Питерский бар" и сцену знакомства жителей американского городка с главным героем фильма "Человек с бульвара Капуцинов" – мистером Джонни Фестом в декорации "Ковбойский городок".

На площадке "Уездный город" пройдет иммерсивное шоу на основе комедии "12 стульев". Посетители увидят знакомых героев – Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, которые будут искать заветный стул с сокровищами.

На площадке "Театр Гонзаги" будет организовано путешествие по странам с артистами театра теней. Гости смогут отправиться в разные уголки мира и ощутить атмосферу других стран.

На парковке около Музея техники Вадима Задорожного разместится уличная экспозиция "За лентой" и бронетехника десанта, пехоты и машины поддержки: БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66, БТР-60 и другие модели.

Кинопоказы и мастер-классы по актерскому мастерству

В рамках фестиваля "Золотая осень" в кинопарке "Москино" пройдут кинопоказы и мастер-классы по актерскому мастерству.

Утром зрителям покажут мультфильмы "Лунтик. Возвращение домой" и "Малышарики. День рождения". Во второй половине дня в программе фильмы "Руки вверх", "Василиса и хранители времени" и "Граф Монте-Кристо". Стоимость билетов можно уточнить на сайте кинопарка.

За дополнительную плату гости смогут посетить мастер-классы по различным дисциплинам. Дети от шести лет смогут познакомиться с техникой стринг-арт (нитяная графика), создать кинохлопушку и поучаствовать в занятии по художественному гриму, где они перевоплотятся в любимых супергероев.

Также пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, которые направлены на раскрытие творческого потенциала участников, изучение основ управления эмоциями и знакомство с разными ролями – от драматических до комедийных.

Для любителей танцев организуют занятия "Танцуй в мире кино", где расскажут об особенностях языка тела и возможности выразить эмоции через движения.

На мастер-классах "Пой в мире кино" участники научатся управлять своим голосом и дыханием, используя вокальные упражнения звезд.

Акция программы "Миллион призов" в рамках киновыходных и фестиваля "Золотая осень"

В предстоящие выходные посетители кинопарка "Москино" смогут заработать баллы в городской программе лояльности "Миллион призов". Участникам, посетившим мероприятия развлекательной программы, будут начислены 625 городских баллов. Получить их можно только один раз при наличии полной или стандартной учетной записи на mos.ru. Для участия в акции необходимо в день мероприятия показать билет и персональный QR-код участника электронных городских проектов администратору на входе. QR-код можно найти на сайте, авторизовавшись через учетную запись mos.ru и нажав на кнопку с изображением щита в правом верхнем углу экрана.



Баллы можно обменять на товары и услуги более чем 400 партнеров программы "Миллион призов". Например, они могут быть использованы для получения скидок в ресторанах и аптеках, покупки билетов в музей, пополнения транспортной карты "Тройка" или для благотворительных целей.



Вход на мероприятия киновыходных осуществляется по билетам, которые можно приобрести только онлайн; оплата наличными не предусмотрена. Парковка для личных автомобилей бесплатная.



Кинопарк является частью Московского кинокластера, который объединяет инфраструктуру, услуги и сервисы для кинопроизводителей, развиваемые Правительством Москвы в рамках проекта Сергея Собянина "Москва — город кино". В кинопарке находятся 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, включая декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие.



В состав столичного кинокластера также входят Киностудия имени Максима Горького (площадки на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

