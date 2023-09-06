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Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем

Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем
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Водителям накануне длительной поездки за рулем как следует отдохнуть и выспаться. Об этом заявил профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Эксперт напомнил, что сонливость за рулем может стать причиной ДТП. "Очень много ситуаций, когда люди засыпают за рулем. Кажется, что на одну секунду прикрыл глаза, но человек мгновенно отключается", цитирует его RT.

При этом от употребления кофе и энергетиков за рулём, по его словам, лучше отказаться. Профессор объяснил, что кофе бодрит лишь вначале, затем наступает противоположный, снотворный эффект.

6 сентября 2023, 02:17
Фото: Pixabay.com
Радио Sputnik✓ Надежный источник

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