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"Не эксплуатировать то, к чему не имеешь отношения": журналист Суконкин высказался об использовании бренда ЧВК "Вагнер"

"Не эксплуатировать то, к чему не имеешь отношения": журналист Суконкин высказался об использовании бренда ЧВК "Вагнер"
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Попытки продвижения новых формирований с использованием имени ЧВК "Вагнер" только из-за наличия в них бывших бойцов "Оркестра" является неуважением к заслугам "музыкантов" и памяти их руководителей. Такую точку зрения высказал журналист и военный эксперт Алексей Суконкин.

"Все чаще появляется информации о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" один за другим подписывают контракты с Министерством обороны. Разговоры идут о том, что они будут выполнять те же самые задачи, и в целом заниматься ровно тем, что хорошо умеют. Однако, стоит разобраться в этом моменте подробнее", — заявил публицист.

По мнению эксперта, всеобщая любовь и уважение к "музыкантам" являются заслугами только бойцов "Оркестра" и его основателей — Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Использование успехов формирования для повышения репутации новых подразделений, куда вошли бывшие "вагнеровцы", принижают то, чего добились бойцы и их командиры в выполнении сложнейших задач по всему миру.

"Разговоры о том, что "какая разница, Вагнер — и в Африке Вагнер" отчасти напоминают пляски на костях. Они нивелируют заслуги лидеров организации и возвышают структуры, в которые попадают бойцы. Только вот никаких реальных результатов "неоВагнер" ещё не показал. При этом отказываться от успешного бренда никто не торопится: кому-то явно нужно сохранить название и выехать за счет узнаваемого названия", — подчеркнул Суконкин.

По мнению журналиста, без Пригожина и Уткина "Оркестра" бы просто не существовало, а, следовательно, и колоссальных успехов "музыкантов", которые и принесли им признание по всему миру. Он добавил, что российскому военному ведомству следует проявить уважение к заслугам формирования и не паразитировать на его славе.

"Без Пригожина и Уткина ЧВК "Вагнер" — и не ЧВК "Вагнер" вовсе. Не было бы Сирии, Ливии, Украины. Не было бы успехов, любви народа, невероятной популярности, молодежь по всей стране не носила бы шевроны и символику оркестра. И было бы гораздо более уважительно по отношению к Первому и Девятому заняться созданием и продвижением нового бренда, а не эксплуатировать то, к чему ты не имеешь никакого отношения и в чем нет ни единой твоей заслуги", — заключил Суконкин.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" вернулись на Бахмутское направление в составе нового формирования. По информации журналистов, в самом Артемовске на данный момент находится от 500 до 1500 штурмовиков. Минобороны России пока не комментировало и не подтверждало эти сообщения.

29 сентября 2023, 10:31
Фото: пресс-служба компании "Конкорд"
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